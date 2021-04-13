華埠新增接種站 可免預約

華埠新疫苗接種中心。（記者王若然／攝影）

洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲 （Hilda Solis）辦公室與華埠 服務中心（Chinatown Service Center），以及「社區幫助組織」（Community Organized Relief Effort）12日宣布，華埠即日起開放新的疫苗 接種站，並保留部分疫苗，不必預約即可接種。

杉磯縣政委員會主席蘇麗絲辦公室與華埠服務中心12日宣布，華埠即日起開放新的疫苗接種站，圖為記者會合影。（記者王若然／攝影）

蘇麗絲稱希望這一接種站可以方便更多華裔長者接種疫苗。該處新增的疫苗接種站位於777 W. College Street，Los Angeles。民眾可以通過上網(https://myturn.ca.gov/)預約，也可以直接前往（walkin）。該處設有停車場，方便民眾停車。蘇麗絲說，該處疫苗站每天可以注射500至800劑疫苗，一周開放五天。現場有工作人員幫忙填寫註冊表和中文翻譯。目前65歲以上老人可以預約。

華埠服務中心執行長伍競群說，該處疫苗站每天會預留200劑疫苗，給未預約直接來打針的人。因為有民眾可能沒條件上網預約，或因語言不通無法預約。現場有工作人員幫助他們登記。

中華會館副主席李金生、洛杉磯亞美公義促進中心CEO Connie Chung Joe，A3PCON行政主任Manjusha Kulkarni都出席記者會。