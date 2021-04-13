洛縣15日起開放16歲以上打疫苗 12日只增411確診

洛縣公共衛生局局長費若表示，縣內16歲以上年齡居民，14日起可通過洛縣預約接種疫苗網站申請安排接種時間。（本報檔案照）

城市新聞社（CNS）報導，洛杉磯市疫苗 接種點自13日（周二）開始，接受16歲及以上居民施打疫苗。洛縣 所屬疫苗接種點則要等到15日（周四），州府正式宣布擴大接種者年齡範圍後，才開始實施。洛市市長賈西提（Eric Garcetti）表示，提供16歲及以上居民全面施打疫苗，將是擊退疫情 的主要里程碑。

賈西提強調，在努力對抗新冠肺炎疫情並持續取得進步中，提醒大家要保持耐心。洛市會不斷獲得疫苗，並進入終結疫情的新階段。「我們的承諾很明確，就是只要獲得疫苗，就會迅速且安全的為符合資格的民眾接種。」

洛縣12日新增新冠肺炎死亡三例，死亡總計逾2萬3400例；當日新增感染者411例，總計新冠肺炎感染者超過122萬6100例。

洛市居民可至網址https://carbonhealth.com/covid-19-vaccines/los-angeles ，申請預約接種。雖然接種地點由洛市設立，但對所有洛縣居民開放。所有接種地點開放時間是周二至周六，上午8時至下午4時。

洛縣設立的疫苗接種點目前仍然提供50歲及以上的人士施打疫苗，還有先前規定的一些容易受病毒感染場所的職員，及有基礎病患者。自15日開始，縣屬疫苗接種點將接種者年齡擴大至16歲及以上人士。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，縣內16歲及以上年齡居民14日（周三）可通過洛縣預約接種疫苗網站開始申請，可至MyTurn.ca.gov安排接種時間。16歲及17歲年齡者僅接種輝瑞疫苗（Pfizer），因為這款疫苗是唯一獲得批准提供年輕人接種。