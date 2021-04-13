我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾抗議 明州宣布宵禁

「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

洛縣大型室內活動 人數限制比州府更嚴

【洛杉磯訊】

洛杉磯縣自15日（周四）開始，允許更多人參與室內活動，包括體育賽事、劇院表演、音樂會及會議等，但縣府在室內大型場地如Staples Center，會實施更嚴格人數容量規定，且較州府規定的更嚴格。

加州本月初宣布將放鬆COVID-19避疫規定，洛縣公衛局長費若12日表示，縣府將大部分範圍實施州府避疫規定，但對1501個及以上座位的室內場地，實施更嚴格容量限制規定。

根據州府規定，容納2000人的較大型場地允許10%的容量，少者為佳。若所有參與者全都完成接種疫苗，或者在72小時內證明COVID-19檢測呈陰性，就會允許將容量擴大至35%。

對洛縣而言，即使參與者完成疫苗接種及接受檢測為陰性，都將較大型活動場地的容量規定為25%。這意味者，在Staple Center舉辦的所有體育賽事，容量都是25%，而不是州府規定的35%。Staple Center也將要求所有到場球迷提供接種疫苗證明，或認可的COVID1-19檢測陰性證明。

對於可以容納1500人的小型活動場所，容量限制最多15%，或200人。如果參與者都有完成接種疫苗及檢測合格證明，可將容量擴大至35%。對於私人活動，比如會議、招待會，室外聚集控制在100人以內，若參與者完成接種疫苗或檢測合格，可將參與人數增加至300人。室內活動在參與者完成接種疫苗及檢測合格前提下，限制最多參與者150人。

非正規私人社交聚會，縣府規定室外聚集人數最多50人，並要求戴口罩保持社交距離。縣府強烈建議不要舉行非正規室內聚會。若在室內舉辦非正規聚會，限制最多參與者25人，或25%容量，愈少愈好。同時要求戴口罩，除非參與者都完成接種疫苗，否則不建議在室內用餐喝飲料。

疫苗 檢測 洛縣

上一則

疫期申請暴增 大學錄取率降低 華裔學生面臨挑戰

下一則

陳肇新主講 成功申請名校 必先建立學術專業

延伸閱讀

洛縣男性因新冠死亡遠高於女性 打疫苗比例差距也大

洛縣男性因新冠死亡遠高於女性 打疫苗比例差距也大
嬌生疫苗供應量銳減 一男子接種完仍重症

嬌生疫苗供應量銳減 一男子接種完仍重症
不必預約 12日可在洛縣「小台北」的疫苗中心接種

不必預約 12日可在洛縣「小台北」的疫苗中心接種
19日起開放接種疫苗…搶預約之難 如搶貓王演唱會門票

19日起開放接種疫苗…搶預約之難 如搶貓王演唱會門票
葛謨：紐約州將直接撥疫苗給大學 從州大、市大開始

葛謨：紐約州將直接撥疫苗給大學 從州大、市大開始
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

熱門新聞

劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

2021-04-06 02:20
監控錄像拍攝的一則1分鐘的現場視頻，記錄了殺人過程，讓人心情沉重。（視頻截圖）

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

2021-04-08 18:10
蒙特利公園市（Monterey Park）5日晚在一燒烤店發生命案。（本報檔案照）

蒙市槍擊案 兇嫌為女死者丈夫

2021-04-08 02:20
案發的華人餐廳8日也未營業，老闆感覺很無奈。（檔案圖）

蒙市命案上熱搜 男死者一生坎坷

2021-04-09 02:19
天普市華裔居民陳女士11日在自家院子與友人聊天，無緣無故遭到路人辱罵。圖為示意圖。（unsplash）

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

2021-04-12 18:01
死者當時所坐的位置。（記者張宏／攝影）

疑似桃色糾紛 南加一對30多歲華人男女命喪槍下

2021-04-06 19:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓

英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓