洛縣大型室內活動 人數限制比州府更嚴

洛杉磯縣自15日（周四）開始，允許更多人參與室內活動，包括體育賽事、劇院表演、音樂會及會議等，但縣府在室內大型場地如Staples Center，會實施更嚴格人數容量規定，且較州府規定的更嚴格。

加州本月初宣布將放鬆COVID-19避疫規定，洛縣 公衛局長費若12日表示，縣府將大部分範圍實施州府避疫規定，但對1501個及以上座位的室內場地，實施更嚴格容量限制規定。

根據州府規定，容納2000人的較大型場地允許10%的容量，少者為佳。若所有參與者全都完成接種疫苗 ，或者在72小時內證明COVID-19檢測 呈陰性，就會允許將容量擴大至35%。

對洛縣而言，即使參與者完成疫苗接種及接受檢測為陰性，都將較大型活動場地的容量規定為25%。這意味者，在Staple Center舉辦的所有體育賽事，容量都是25%，而不是州府規定的35%。Staple Center也將要求所有到場球迷提供接種疫苗證明，或認可的COVID1-19檢測陰性證明。

對於可以容納1500人的小型活動場所，容量限制最多15%，或200人。如果參與者都有完成接種疫苗及檢測合格證明，可將容量擴大至35%。對於私人活動，比如會議、招待會，室外聚集控制在100人以內，若參與者完成接種疫苗或檢測合格，可將參與人數增加至300人。室內活動在參與者完成接種疫苗及檢測合格前提下，限制最多參與者150人。

非正規私人社交聚會，縣府規定室外聚集人數最多50人，並要求戴口罩保持社交距離。縣府強烈建議不要舉行非正規室內聚會。若在室內舉辦非正規聚會，限制最多參與者25人，或25%容量，愈少愈好。同時要求戴口罩，除非參與者都完成接種疫苗，否則不建議在室內用餐喝飲料。