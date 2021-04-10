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舊金山開放16歲以上打新冠疫苗 不用預約

洛縣加快疫苗接種 15日起16歲以上都可打

記者王全秀子／洛杉磯報導
從4月15日起疫苗接種資格將擴大至16歲及以上人群，公衛局鼓勵民眾盡快接種新冠疫苗。（取自洛縣縣府臉書）
從4月15日起疫苗接種資格將擴大至16歲及以上人群，公衛局鼓勵民眾盡快接種新冠疫苗。（取自洛縣縣府臉書）

洛杉磯縣公共衛生局9日公布，當日新增752例新冠病例，48例死亡。目前有540名患者住院，其中26％在重症監護病房。從4月15日起疫苗接種資格將擴大至16歲及以上人群，公衛局鼓勵民眾盡快接種新冠疫苗。

洛縣衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，她鼓勵已經獲得疫苗接種資格的人不要延遲接種。目前他們已將疫苗接種資格擴大到所有50歲及以上的成年人，從4月15日開始將擴大到16歲及以上的居民，她希望敦促所有雇主屆時鼓勵員工接種疫苗，以及在接下來幾周內，雇主給予員工盡可能多的靈活性來完成疫苗接種。

洛縣已向民眾施打471萬5000劑新冠疫苗，公共衛生部門繼續在全縣範圍內擴大提供疫苗接種服務的地點和數量。洛縣在本周共分配39萬7430劑總劑量，預計下周將接受約32萬3000劑疫苗，其中70％的疫苗將送到最脆弱社區。

截至4月6日，洛縣65歲及以上的居民中，有70.2％的人至少接種一劑疫苗。在該縣18歲及以上的人口中，總共有37.1％的人至少接種一劑疫苗。截至本周，已在566個地點提供疫苗接種。這些場所包括縣政府運營的七個大型社區疫苗接種中心，九個洛杉磯市疫苗接種中心，24個醫院疫苗接種中心，130個藥房，199個具有聯邦資格的醫療中心和社區診所，以及另外197個由聯邦政府和州直接提供疫苗的場所。

疫苗 洛縣 洛杉磯

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