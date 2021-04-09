我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

金山華裔婆婆遇襲案 完整影片曝光 她只打了嫌犯腳

內陸疫情轉橙色 華商嘆顧客少 員工也難找

記者啟鉻／河濱縣報導
雖然內陸兩縣進入疫情橙色級，但一些購物中心顧客並不多。（記者啟鉻／攝影）
雖然內陸兩縣進入疫情橙色級，但一些購物中心顧客並不多。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸聖伯納汀諾縣、河濱縣於近日雙雙進入疫情較為寬鬆的橙色級。當地業者表示，現在消費者都很謹慎，即使擴大容量，消費者也不會來很多。有華資業主抱怨，員工難找是現在面臨的大問題。總體來看，雖然政府規定疫情進一步寬鬆，但很多民眾還是不敢大意。

奇諾市標的（Target）連鎖百貨一位工作人員說，先前容量是50%，現在進入橙色級別，雖然無容量限制，但並未見到顧客大批進店購物，而且在一些容易人員聚集的地方，還是要求保持社交距離。她說，還是會要求顧客在店內戴口罩，而且在室內不允許就餐及用飲料。一位西裔顧客表示，感到疫情還沒有充分放鬆，即使現在進入疫情橙色級，也不會放棄避疫措施，因為還有變種病毒在傳播。

奇諾岡市一華資餐廳業者表示，實際上縣府在橙色級有各項規定，在嚴格避疫前提下也允許業者有一定調整空間。現在業者面臨最大問題是員工難找。另一家美髮店華裔業者說，很多老顧客都返回中國或者不太敢輕易外出，說明雖然是橙色級，但人們對病毒傳播還不敢放鬆。

較比其它小型購物中心或零售超市，內陸安大略購物中心、維多利亞花園步行街的顧客還是相對較多，但沒有想像的多尤其是周末。但部分華人顧客也不願在購物中心停留太久，買了就趕緊離開，擔心發生意外。

疫情 變種病毒 社交距離

上一則

漢庭頓公園 看收藏品遊蘇州園林 極好藝術之旅

下一則

蒙市命案上熱搜 男死者一生坎坷

延伸閱讀

遊民刺死華婦慘劇 華人團體看望家屬

遊民刺死華婦慘劇 華人團體看望家屬
南加又有社區發現白人至上主義宣傳單

南加又有社區發現白人至上主義宣傳單
領PPP貸款卻永久歇業 華資酒店被投訴

領PPP貸款卻永久歇業 華資酒店被投訴

強暴謀殺2婦女案 靠DNA逮到40年真兇

強暴謀殺2婦女案 靠DNA逮到40年真兇
拚群體免疫 河濱縣開放16歲接種 但需由監護人陪同

拚群體免疫 河濱縣開放16歲接種 但需由監護人陪同
河濱縣6日起16歲以上人群可接種新冠疫苗 比州府規定早

河濱縣6日起16歲以上人群可接種新冠疫苗 比州府規定早

熱門新聞

劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

2021-04-06 02:20
河濱縣被刺死的華裔孟姓婦女Ke Chieh Meng。（河濱縣警察局提供）

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

2021-04-04 03:08
監控錄像拍攝的一則1分鐘的現場視頻，記錄了殺人過程，讓人心情沉重。（視頻截圖）

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

2021-04-08 18:10
蒙特利公園市（Monterey Park）5日晚在一燒烤店發生命案。（本報檔案照）

蒙市槍擊案 兇嫌為女死者丈夫

2021-04-08 02:20
南加州韓裔國會眾議員朴銀珠。（本報檔案照）

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

2021-04-03 17:23
死者當時所坐的位置。（記者張宏／攝影）

疑似桃色糾紛 南加一對30多歲華人男女命喪槍下

2021-04-06 19:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光