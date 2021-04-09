內陸疫情轉橙色 華商嘆顧客少 員工也難找

雖然內陸兩縣進入疫情橙色級，但一些購物中心顧客並不多。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸聖伯納汀諾縣、河濱縣於近日雙雙進入疫情 較為寬鬆的橙色級。當地業者表示，現在消費者都很謹慎，即使擴大容量，消費者也不會來很多。有華資業主抱怨，員工難找是現在面臨的大問題。總體來看，雖然政府規定疫情進一步寬鬆，但很多民眾還是不敢大意。

奇諾市標的（Target）連鎖百貨一位工作人員說，先前容量是50%，現在進入橙色級別，雖然無容量限制，但並未見到顧客大批進店購物，而且在一些容易人員聚集的地方，還是要求保持社交距離 。她說，還是會要求顧客在店內戴口罩，而且在室內不允許就餐及用飲料。一位西裔顧客表示，感到疫情還沒有充分放鬆，即使現在進入疫情橙色級，也不會放棄避疫措施，因為還有變種病毒 在傳播。

奇諾岡市一華資餐廳業者表示，實際上縣府在橙色級有各項規定，在嚴格避疫前提下也允許業者有一定調整空間。現在業者面臨最大問題是員工難找。另一家美髮店華裔業者說，很多老顧客都返回中國或者不太敢輕易外出，說明雖然是橙色級，但人們對病毒傳播還不敢放鬆。

較比其它小型購物中心或零售超市，內陸安大略購物中心、維多利亞花園步行街的顧客還是相對較多，但沒有想像的多尤其是周末。但部分華人顧客也不願在購物中心停留太久，買了就趕緊離開，擔心發生意外。