洛杉磯加州州立大學新冠疫苗接種點免預約 爆滿

洛杉磯加州州立大學的疫苗接種地點8日一早大量民眾湧至。（電視截圖）

加州 州長緊急服務辦公室7日晚間宣布，在洛杉磯加州州立大學（Cal State Los Angeles）的疫苗 接種點，任何成年人都可以在8日至本周結束前排隊接種新冠疫苗，不需預約。結果8日一早大量民眾湧至。

據洛杉磯時報報導，洛杉磯加州州立大學站點的疫苗過剩，許多有資格施打人通過MyTurn註冊系統取消預約，留出數千個空位。因此，據緊急服務辦公室發言人Brian Ferguson宣布，該地點被允許給未預約的民眾接種疫苗。

Ferguson表示，消息傳出後導致需求過大，8日一早，部分未預約直接前來打疫苗的人，不得不被拒絕了。他強調，「他們並沒有因為資格而被拒絕，僅僅是因為剩餘疫苗已用光」。當局還是會優先考慮通過MyTurn系統預約過、即符合現階段接種的民眾。

有些50歲以下想接種疫苗的民眾前往貝克斯菲（Bakersfield），因為位於貝克斯菲州大（Cal State Bakersfield）的新冠疫苗超級接種中心，已經向16歲及以上的所有人開放資格，並且接受隨到隨打（walk-in）。有些民眾甚至是從寇恩縣（Kern County）以外的地方前往。現場護士表示，他們每天可以施打5000劑，但每天到場者不到1000人。

「星際迷航」的演員Wil Wheaton是洛杉磯居民，他最近利用貝克斯菲多餘的疫苗而得到接種機會。目前民眾可以在加州「MyTurn」網站上預約。接種時，民眾須出示附照片的身分證明，任何18歲以下的人都必須有監護人同行。對於無法駕車到貝克斯菲的民眾，加州從4月15日向全州16歲及以上的所有人開放疫苗接種資格。

長堤 （Long Beach）市府官員8日宣布，該市比加州時間表提前一周，所有年滿16歲的長堤居民即日起可接受新冠疫苗注射。市長Robert Garcia表示，包括那些16歲及以上在長堤工作、但不屬於該市居民者也有資格從4月15日起在該市接種疫苗。

由於長堤市使用加州的MyTurn系統，若要循該系統，須等到4月15日才開放給49歲以下的健康民眾登記。市府官員表示，民眾可以在沒有預約的情況下前往長堤會展中心接種。8日至10日會限量供應輝瑞疫苗（Pfzier）。如果民眾在未預約的情況下抵達現場，發現當天疫苗劑量已經使用完畢，可現場預約時間，以便之後能順利接種疫苗。

長堤會展中心開放時間為周一至周六，早上11時至下午2時。每天將提供500劑給沒有預約、直接到現場排隊的民眾。

市府官員們表示，有關疫苗資格和預約的更多信息，請查尋：longbeach.gov/VaxLB。