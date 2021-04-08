中領館雙檢測 南加業者對中美旅遊復甦不樂觀

中國駐洛杉磯總領館日前再次更新和重申雙檢測的具體實施實則，依然強調非必要、非緊急，不旅行的大方向。（官網截圖）

雖然全球疫苗 接種範圍擴大，但中國駐洛杉磯總領館日前再次更新和重申，雙檢測 的具體實施細則，依然強調非必要、非緊急、不旅行的大方向，因此南加華人旅遊業者對於很快恢復中美旅遊業信心不大。

中領館3月31日更新雙檢測的規定細節，強調在洛杉磯地區指定的採樣點進行採樣和檢測，獲得「雙檢測」為陰性的證明後，在線提交證明並申請獲得健康碼，在健康碼有效期內辦理值機，以及注意確認所持護照、旅行證或簽證的有效性。

對於指定的檢測機構，中領館重申和這些檢測機構沒有商業關係，民眾可在指定檢測機構中自行選擇。對於樣本採樣，中領館規定乘客均須通過以下方式採集檢測樣本：核酸檢測須採用「咽拭子」（Pharyngeal Swab）或「鼻咽拭子」（Nasopharyngeal Swab）方式採樣。血清特異IgM抗體檢測，須採用靜脈採血（Venous Blood Collection）方式，不接受其他方式採樣，包括但不僅限於指尖採血、各類快速檢測採樣、本人採樣（含在採樣機構自行採樣）等。檢測時，檢測者需要攜帶並主動向檢測機構，提供本人護照或旅行證原件，配合核實身分；配合採樣操作，主動申報個人健康狀況，且在聯繫和現場採集時，主動說明檢測目的為搭乘航班赴華，確認採樣和檢測符合本通知要求。

申請者要如實填報檢測史、接觸史等情況，上傳真實的「雙檢測」結果圖片（掃描或截屏圖）。除檢測證明（報告）外，在洛杉磯檢測的乘客，須同時上傳離境航班的完整機票，或行程單，或機票訂單，或其他證明已購買從洛杉磯離境機票的相關材料。

對於中領館的規定更新，不少旅遊業者和民眾都習以為常。現在網路上傳出中美旅遊即將解綁的利好消息，但機票業者嚴先生表示，中美通航設計幾個問題，中國需要取消對接種疫苗旅客的隔離，其次是要美國 承認中國疫苗，中國也要承認美國的疫苗，否則短期無法實現正常的通航。

隨著CDC放寬對接種疫苗人群在美國國內旅遊，美國國內旅遊可能會很快看到復甦，但如何證實接種疫苗也是個大問題，如果官方不認可疫苗護照，僅是私人操作，可能會出現造假等問題，沒有公信力，就很難廣泛實施。