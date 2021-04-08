我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億7147萬人已打疫苗 42.4%接種1劑

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

新冠後遺症 3人有1人患腦疾或心理病

洛杉磯訊
康復的新冠肺炎病人中，每三人中就有一人患長期精神健康或神經類後遺症。（美聯社）
康復的新冠肺炎病人中，每三人中就有一人患長期精神健康或神經類後遺症。（美聯社）

有研究報告顯示，康復的新冠肺炎病人中，每三人就有一人患長期精神健康或神經類後遺症。

這項刊登在Lancet Psychiatry學術期刊上的研究顯示，34%的新冠肺炎患者在其感染病毒後的六個月內接受過神經或心理診療。

最常見的後遺症包括焦慮，有17%的新冠患者有此後遺症，第二常見的是情緒失調（mood disorder），存在於14%的新冠肺炎病人中。

這些神經、心理類後遺症更常見於住院的重症新冠肺炎病人中，但是非住院的輕症病人也很常見。

這項研究的作者之一Maxime Taquet表示，有這些後遺症的機率與新冠肺炎輕重成正比，症狀越重的新冠肺炎病人中越容易有這些後遺症。

Taquet說，研究顯示，新冠肺炎相較其他流感等呼吸道疾病，更容易引發大腦神經和心理上的後遺症。現在的研究需要看新冠肺炎病人康復六個月後會發生什麼。

這是新冠肺炎後遺症領域目前為止最大的研究。該研究對超過23萬6000名新冠肺炎病人做了調查，這些病人大多數在美國。研究人員將他們的診療紀錄與其他同一時期患有其他呼吸道疾病的人做了對比。

結果顯示，新冠肺炎患者比流感患者患神經和心裡疾病的風險高44%。新冠肺炎患者比其他呼吸道疾病患者得神經和心理疾病的風險高16%。

此外，大約每50個新冠肺炎病人就有一個患缺血性中風（ischemic stroke），這是一種腦部血管堵塞的疾病。

但是研究並未證明，新冠肺炎病人對患所有神經類疾病的風險都高。

新冠肺炎 流感 美國

上一則

打擊仇亞犯罪 羅蘭岡、哈岡街頭安裝監視器

下一則

拉古納伍茲市議會 以行動支持亞裔

延伸閱讀

新冠後遺症：每三人就有一人罹患腦疾病

新冠後遺症：每三人就有一人罹患腦疾病
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
加州可望6月中旬防疫解禁 紐森：未來數周不能掉以輕心

加州可望6月中旬防疫解禁 紐森：未來數周不能掉以輕心
上周才打完第1劑疫苗 蒙大拿州長確診新冠肺炎

上周才打完第1劑疫苗 蒙大拿州長確診新冠肺炎
阿根廷總統確診新冠肺炎 1月才剛接種「俄羅斯疫苗」

阿根廷總統確診新冠肺炎 1月才剛接種「俄羅斯疫苗」
MLB國民對大都會開幕戰 因新冠肺炎疫情延期

MLB國民對大都會開幕戰 因新冠肺炎疫情延期

熱門新聞

劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

2021-04-06 02:20
河濱縣被刺死的華裔孟姓婦女Ke Chieh Meng。（河濱縣警察局提供）

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

2021-04-04 03:08
南加州韓裔國會眾議員朴銀珠。（本報檔案照）

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

2021-04-03 17:23
死者當時所坐的位置。（記者張宏／攝影）

疑似桃色糾紛 南加一對30多歲華人男女命喪槍下

2021-04-06 19:40
受害者孟女士生前照片。（記者啟鉻／翻拍）

南加遛狗被遊民刺死的華婦兒子質疑：警方為何釋放嫌犯

2021-04-04 20:21
蒙特利公園市警方封鎖嘉偉街一家華資餐廳，進行調查。（本報記者／攝影）

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

2021-04-06 13:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州
潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令
研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力