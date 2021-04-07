加州推「疫苗護照」 反對者憂：對弱勢者雪上加霜

加州計畫推行「疫苗護照」措施。（電視新聞截圖）

加州 上周決定制定一項新政策，可讓已接種新冠疫苗 者，參加未接種疫苗者不能參加的活動。這項政策即是已有其他州實施的「疫苗護照」（vaccine passport）。

從4月15日起，在加州舉行的室內音樂會、劇戲演出、會議、婚禮或其他大型室內活動，如果主辦方要求參加者出示「疫苗護照」（疫苗接種或陰性檢測證明），入場人數可以提高，已接種疫苗者，還可以坐在無需保持社交距離的專區。

不過，儘管部分專家稱這項措施，是降低病毒傳播風險的合理方法，但許多人擔心，在加州疫苗供應量持續短缺的情況下，推行疫苗護照會使已受疫情重創的加州人付出更多代價。

社區衛生夥伴關係（Community Health Partnership）執行長阿瓦拉多（Dolores Alvarado）說：「對得不到疫苗、缺乏社會醫療資源和正在失業的人口來說，這無疑是雪上加霜的作法，彷彿在他們說：『我們正在做的事沒有你們的分』。」

疫苗護照問題也在美國 其他地區引發反彈。佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）上周頒布行政命令，禁止企業和政府單位要求民眾出示疫苗文件，稱此舉威脅個人自由。賓州參議員也正在起草類似的法案。

但是，加州的專家似乎比較不擔心政治爭論，而比較關注因為結構性、科技能力或財務障礙無法接種疫苗的人口。數據顯示，西語裔人口占加州人口將近四成，感染新冠肺炎的比例高達50%，但目前已接種疫苗的比例僅19%。

舊金山加大傳染病學家多明哥（Kirsten Bibbins-Domingo）表示，大型聚會要求參加者出示接種證明，可以降低「超級傳播者」造成病例激增的機會。但在加州，西語裔和非裔人口普遍接種疫苗之前，推行這項措施，可能造成困擾。