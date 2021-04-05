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洛縣疫情趨緩 防疫鬆綁 橙色新規5日起生效 衛生局長籲遵守

記者張宏╱洛杉磯報導
隨著接種人群的擴大，越來越多的人因為接種疫苗開始增加外出就餐和遊玩的機會。（記者張宏╱攝影）
隨著接種人群的擴大，越來越多的人因為接種疫苗開始增加外出就餐和遊玩的機會。（記者張宏╱攝影）

洛杉磯縣疫情持續朝著減緩方向發展，4日新增535例確診和三例死亡案例。現在洛縣和橙縣都進入橙色等級，意味著電影院、餐廳、教堂、博物館和動物園、水族館的客容量可從25％增加至50％，健身房從10％增加至25％，總之不論是戶外活動或是室內運營的客容量基本上都放寬限制。洛縣橙色等級新規定，於4月5日凌晨12時01分生效。

雖然疫情趨緩，但是洛縣仍執行某些限制規定，最值得注意的是，不提供食物的酒吧僅允許在戶外開放，但只能在上午11時30至晚上10時營業，且室外桌子之間的距離要求為八呎。

州疫情重啟指南允許進入橙級時，零售店和購物中心不再限制客容量，但洛縣較保守和嚴格，規定將零售店客容量只擴展至75％，而在4月15日全面開始接種疫苗之前，洛縣府依然強烈建議零售商保持在50％的客容量。

洛縣醫院新冠病毒患者數量從3日的590人升至591人，重症監護患者從158人下降到151人。根據4日的統計數字，洛縣確診總數達122萬2114例，死亡總人數是2萬3275人。

洛縣衛生局還繼續跟踪多系統病例，其中包括兒童炎症綜合症（MIS-C），目前已確診158名兒童，該部門3日表示，洛縣這類兒童都已住院，並有一名兒童死於MIS-C。目前在ICU中有40％的兒童得到治療。MIS-C是與新冠疫情相關的嚴重炎症，影響21歲以下的兒童。

衛生局局長費若表示，在疫情趨緩下，繼續敦促居民採取預防措施，依然要遵守衛生防疫規則，佩戴口罩、勤洗手和保持社交距離。

4月15日，年齡在16歲以上的所有人都有資格接種，預計會有500萬人。 縣衛生局的科學官Paul Simon博士表示，16到29歲居民有約16％已接種疫苗，30到49歲約有26％接種疫苗，這意味著15日會出現大量的疫苗預約。

隨著接種人群擴大，越來越多人因為接種疫苗，開始增加外出就餐和遊玩的機會，華人Tina日前周末去韓國城吃飯。她說，路上車子明顯增加，在市區有堵車現象，餐廳也需要排隊，雖然開通室內，人們還是偏好坐在戶外就餐。戶外就餐的人很多，因為天氣日漸炎熱，人們除了吃飯，其他的時候很多人都摘下口罩。

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