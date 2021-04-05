衛生總監：打疫苗可助結束疫情 回到常態

加州政府首席流行病學家暨加州代理衛生總監潘靄醫師（Erica Pan）指出，4月15日起，加州每一個16歲及以上的加州人都有資格接種COVID-19疫苗。（官網下載）

加州 政府首席流行病學家暨加州代理衛生總監潘靄醫師（Erica Pan）指出，4月15日起，加州每一個16歲及以上的居民都有資格接種新冠（COVID-19）疫苗 。疫苗是結束新冠疫情 的最重要的方法之一，敦促每個人在輪到自己接種疫苗的時候去接種，從而可以保護自己、親人和社區。

潘靄說，作為醫生與傳染病專家近30年，致力於優化病人們的健康與福祉。身為州政府的流行病專家， 她有責任保護近4千萬加州人的公共健康。

加州人目前可以獲得三種救命的疫苗，分別由輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson）公司研製。每一種疫苗都是安全並可有效防護，但是它們之間稍有不同。所有疫苗都經過嚴格的臨床試驗驗證、經聯邦食品暨藥物管理局批准，並已經被證實可以提供對病毒的防護——尤其是對嚴重疾病、住院及死亡風險的防護。

潘靄很高興的告訴大家，至3月下旬，超過1700萬劑疫苗已經被注射，接近600萬加州人已經完成接種。

加州人為減緩病毒傳播，努力讓新冠病例與住院人數下降，其中包括佩戴口罩、與不同住的人保持六呎距離，以及當輪到自己的時候接種疫苗。

雖然加州在結束疫情的征程中有很大進步，但是不能放鬆警惕。潘靄說，看到其他州和國家的病例又在上升。「新冠病毒仍然在我們的社區內流行，並且它的變種正在持續威脅著我們所取得的進展。我們已經到了抗擊疫情的最後階段，但是我們必須繼續保護自己和親人，直到能讓更多的人接種疫苗。」

她呼籲加州人可以到MyTurn.ca.gov 登記，有12種語言的訊息供加州居民查詢什麼時候、在哪裡可以接種疫苗。 沒有網路的民眾可以通過撥打（833） 422-4255來預約。熱線提供英文服務，並由第三方翻譯提供超過250種其他語言的幫助。人們也可以聯繫自己的醫師、當地藥房或公共衛生部門。

接種疫苗免費，即使沒有醫保或移民身份也是如此。 隨著更多人接種疫苗， 可以想像加州達到社區免疫，並不再需要嚴格公共衛生措施的那一日將不再遙遠。