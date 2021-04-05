疫苗不普及全球 美國難獨善其身

民眾迫切期待全滿重啟恢復疫前正常生活。(Getty Images)

過去一年多來，新冠肺炎疫情 縱橫肆虐全球，美國 死於新冠肺炎人數高達53萬人以上。隨著民眾開始普遍接種疫苗 ，新冠疫情逐漸轉緩，醫院急診室也開始沒有人滿為患之虞。拜登總統承諾，5月底前，美國所有成年人都有機會接種疫苗。美國有些州如德州已迫不及待，全面開放重啟。美國社會真的可以在疫苗保護下，安全恢復疫情前的社會生活嗎？

對於像德州如此樂觀的作風，許多公共衛生專家持保留意見。他們認為對有些廣泛實施疫苗接種的國家如美國，新冠疫情將會得到控制，可是仍會出現間斷性，規模不大的病毒感染情形。可是對有些疫苗供應不足的國家，新冠肺炎仍將會繼續形成重大傷害。

史丹福大學傳染病學專家馬爾朵納多醫師 (Dr. Yvonne Maldonado) 說：「除非能完全消除某種疾病，否則疫情都有重新爆發的危險。」病原體一旦發展出來，就很難根除，因此消滅新冠病毒很困難。至今為止，國際科學界只能真的完全消滅一種病毒，那就是天花 (small box)。天花病毒傳染最後一次傳出是在1977年。

事實上，美國過去與傳染病毒對抗表現極佳，各種傳染病急速下減。如美國2020年僅傳出13宗麻疹傳染病例，以及一宗腮腺炎 (mump) 病例。美國每年平均出現不到10宗風疹 (rubella) 病例，而且染病原因都是到外國旅行時感染的。SARS病毒 (SARS-CoV-1) 對美國也沒有形成威脅。

但新冠病毒是一種不容易應付的病毒，因為病毒傳散隱密性高，高達40%感染病毒者不會出現癥狀，此外需要技術性專業人員來測試病毒。新冠疫苗雖已開始發揮作用，可是其有效期仍不得而知。

除此之外，新冠病毒目前殺傷力仍高於流行性感冒病毒。因此專家認為，最重要的是由醫學界研發出更好的治療藥品，降低新冠患者的死亡率。另外他們對疫苗持續改善，繼續出現高效能疫苗的情形表示樂觀。專家認為，醫學界應可隨著病毒變種，研發出新型的疫苗，控制變種病毒擴散。