好慌！疫苗打完經期晚了10幾天「懷孕還是更年期提早到」

新冠疫苗在全美持續施打，打疫苗的人數越來越多。（本報檔案照）

全美接受新冠疫苗 注射的人越來越多，接種後的各種心得也鋪天蓋地的在社群媒體 分享。近日有不少女性在網路上分享，接種疫苗後經期大亂，延遲十幾天；有人甚至延了一個月仍不來，相當恐慌，誤以為懷孕了或是「更年期」提早報到。大眾對於打完疫苗後經期大亂感到擔憂。專家表示，這很可能是疫苗接種的副作用之一，通常是暫時性的。若實在是太擔心，建議尋求婦產科醫師協助找尋原因。

住在蒙特利公園市的莊女士，過去月經都非常準時報到。沒想到打了新冠疫苗後，月經延遲幾十天才到，經期的各種症狀也變強烈。經詢問身邊女友，才發現有不少人在打完疫苗後，都碰到類似狀況；有人並因此嚇得去買驗孕棒檢查是否懷孕了。

流行病學醫師黃重德表示，打疫苗後若遇到月經不正常，很可能是抗原及抗體產生過敏性作用，而產生血液凝固的血栓問題。血液凝固步驟的變化確實有可能影響到月經排血量狀況，有時候排血量會增多或減少，或是經期延期。不過打疫苗產生的副作用多樣，通常都是暫時性。眾多專家目前還在針對不同的副作用進行研究。

而根據數據顯示，已有不少染上新冠肺炎 的女子上報，染疫後出現月經大亂的困擾。有的經期延遲好久都未報到，有的人則是遇到經期變長，血量變多或少等狀況。月經大亂也令備孕的女性很頭疼。

年近40歲的Bianca曾染上新冠肺炎，痊癒三個月後發現經期血塊增加，經期也很不準時，這些情況在染疫前從未有過，因此有些擔憂。婦產科醫師Valinda Nwadike向外媒指出，不少患有新冠肺炎的女子，都有經期不正常、異常血塊、經痛加劇等困擾，原因目前仍未被醫學界證實。

費城的湯瑪士傑佛遜大學（Thomas Jefferson University Hospital）婦產科醫師Beth Schwartz表示，月經延期不久，通常不需要太擔心，有可能是心裡壓力或其他原因造成。女性到了40多歲時，若出現經期異常，也可能是進入更年期轉變過程所出現的狀況。特別是經期延期伴隨著燥熱及皮膚發紅、陰道乾燥、睡眠困難等症狀，更是進入更年期出現的正常狀況。不過仍建議民眾，不管異常狀況如何，若實在是非常擔心，最好還是尋求婦產科協助解答。