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堂食有風險 專家：打過疫苗長者仍不宜

編譯組／綜合報導
專家認為，現在到餐廳用餐的風險可能比3月初還高。（美聯社）
專家認為，現在到餐廳用餐的風險可能比3月初還高。（美聯社）

儘管加州各地已逐漸恢復餐廳堂食，但傳染病學專家警告，即使已經打完兩劑新冠疫苗，民眾在餐廳室內用餐，仍具有一定程度風險。

舊金山紀事報（Chronicle）訪問多位灣區傳染病學家，已接種疫苗民眾餐廳堂食的風險，雖然專家的看法並非完全一致，但他們都警告，對某些已接種疫苗的人，尤其有其他疾病、年齡較大的人，餐廳堂食可能不值得冒險，因為已接種疫苗的人，仍有可能感染病毒或傳播病毒給他人。

由於新冠病毒仍持續横行，現在又出現變種病毒，極有可能導致第四波疫情出現。因此專家認為，現在到餐廳用餐必須更小心。加州衛生福利廳公布數據顯示，今年到目前為止，加州7%的新冠病例是在餐廳感染，比例僅次於長照中心。

柏克萊加大傳染病學教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）嚴肅地說：「無論是否已接種疫苗，現在都不應該在餐廳室內用餐。一堆大聲說話的陌生人，在室內長時間共處，是傳播病毒的最佳途徑。」

舒瓦茲柏格表示，加州出現愈來愈多變種病毒病例，他現在對餐廳堂食的憂慮更甚從前。他指出，英國變種病毒B117在兩周內，將成為灣區最主要的傳染病毒株，與原始病毒相比，B117的傳染率高出50%，致命率高出30%到70%，而南非變種病毒B1.351和巴西變種病毒P.1，對人體內由疫苗或自然感染產生的抗體具有一定程度的抵抗力。

史丹福大學衛生專家席格（Robert Siegel）認為，民眾不應只考慮餐廳堂食的風險和好處，還必須考慮自己的年齡、個人風險因素、病毒在社區傳播普及程度，以及餐廳的餐桌設置和通風系統。

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