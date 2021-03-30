網傳打疫苗後到CDC換通行證？假的

網上流傳的這則消息，實際是CDC用來追蹤接種者身體狀況的v-safe軟件。（截圖）

近日在不少社交媒體群組流傳一個貼文：接種完新冠疫苗 後，要在六周內在聯邦疾病防治中心（CDC ）網站登記，可以成為出國、進出健身房等場所的通行證，還附上登記網址。但事實上，該網址用意是在讓接種疫苗的民眾如有任何副作用，可以快速告知CDC，與通行證或是疫苗護照都無關。

該貼文提到的網址，的確是CDC推出，但點進去閱讀之後發現，這個應用在智慧手機上的工具v-safe，用意是在追蹤民眾在疫苗接種後的身體反應；可以通過使用網上問卷調查和發送手機短信，來追蹤用戶的身體健康。用戶登記後，v-safe還可以提醒民眾第二劑的注射時間。該軟件主要是為了收集民眾接種疫苗後有何副作用。v-safe登記網站為vsafe.cdc.gov。

這一軟件的宣傳單，會在一些疫苗接種點分發給民眾，鼓勵民眾登記使用，但該登記完全是自願，不是為了收集信息製作疫苗通行護照等。但可能被某些民眾誤解。

然而，目前科學家還在研究，疫苗接種後民眾是否還有傳播病毒的能力，或是否會成為無症狀感染者，因此政府決策目前依然會非常謹慎。此外，「疫苗護照」的應用範圍仍需討論，例如可以作為美國 境內的大型活動通行證，或者成為某些國家入境的必要條件等。這些問題都是製造「疫苗護照」需要解決的。

目前美國新冠疫苗接種工作正在如火如荼地進行，不少民眾都已經完成接種。「疫苗護照」的概念也隨之而來。但是目前還未有統一和普遍實行疫苗護照的辦法，其研發過程要解決許多難題，因此「疫苗護照」目前還只是一個概念。拜登政府早在1月發布行政命令，討論是否將新冠疫苗加入現行「疫苗卡」中，或者實行電子版的新冠疫苗接種證明。

白宮新冠肺炎行動小組高級顧問Andy Slavitt於近日表示，政府不會負責製造疫苗護照，或收集民眾相關的個人信息，但會積極指導私人企業製作疫苗護照。他描述疫苗護照應該是免費、平等、安全和多語言，並可同時在電子設備和紙質文件上展示。