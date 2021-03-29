洛縣社區傳播仍廣 春假小心群聚

洛縣疫情趨緩，街上車流增加，有些地方出現堵車。（記者張宏／攝影）

隨疫情 趨緩，洛杉磯縣公共衛生局警告公眾，依然要保持警惕，尤其春假及復活節假期來臨，具有更大社區傳播病毒的危險。雖然洛縣 新冠疫情案例減少，但社區傳播仍然廣泛存在，且在許多其他州及國家都有上升趨勢。目前從外州到達洛縣的任何人，都必須自我隔離十天。

洛杉磯縣28日新增新冠病例538例，及一人死亡，不過洛縣公衛局認為，較低的新增數字和死亡人數，可能是因為周末報告延遲造成。

洛縣新冠住院病人的人數持續下降，從27日的669例下降到655例。根據州府數據，重症監護病人從166人增加到178人。 28日該縣新冠確診總數達121萬8225例，總死亡人數2萬3077人。

隨洛縣疫苗 接種資格擴大，所有50歲及以上居民都可接種。之前由於疫苗持續短缺，預約比較困難，但情況會有所改善。實際上，洛縣本周將基本每周接收33萬8100劑，數以萬計疫苗將直接發送給當地疫苗接種提供者，例如藥房和保健中心。不過當接種資格擴展到50歲或以上居民時，意味將有80萬至100萬人口需要疫苗。

公衛局首席科學官Paul Simon表示， 即使疫苗供應增加，可能在第一周也無法滿足100萬人。期待下幾個星期，情況會有所改善。如果人們無法立即預約，他建議保持耐心。目前才符合資格，且尚不清楚何時能夠預約的人群可在MyTurn網站預約。

接種疫苗資格將在4月15日再次擴大，屆時16歲以上的所有人都能接種。目前批准的三種疫苗輝瑞、莫德納和嬌生，只有輝瑞疫苗被批准用於18歲以下的人群，因此16歲和17歲的人群，必須確保他們在輝瑞疫苗接種地點預約。

上周洛縣將疫苗資格擴大到更多類別的工作者，包括園丁、保母和私人托兒所工人和管家，只要他們每周至少工作20小時即可。洛縣飛行機組人員也符合接種資格。

Paul Simon表示，即使疫苗接種資格擴大到更多人群，但洛縣依然會關注低收入人群和受到疫情嚴重的社區。洛縣本周收到疫苗的65％都被定向送到這些社區。