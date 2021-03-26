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台美商會捐食物銀行5萬片口罩 謝安達到場見證

記者謝雨珊／洛杉磯報導
洛杉磯台美商會25日捐贈洛杉磯地區食物銀行5萬片口罩。左起，眾議院情報委員會主席謝安達、駐洛杉磯台北經文處長黃敏境、台美商會會長劉雅薇。（記者謝雨珊／攝影）
洛杉磯台美商會25日捐贈洛杉磯地區食物銀行5萬片口罩。左起，眾議院情報委員會主席謝安達、駐洛杉磯台北經文處長黃敏境、台美商會會長劉雅薇。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯台美商會25日捐贈洛杉磯地區食物銀行（Los Angeles Regional Food Bank）5萬片口罩。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、聯邦眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）到場見證。兩人一致認為，捐獻社區的舉動，凸顯出亞裔對社區有諸多貢獻。

重量級的聯邦眾議員謝安達強調，美國是個民族大熔爐國家，歡迎任何族裔人種，仇視亞裔的舉動在美國不該發生，必須停止。不同人種族裔共同融合是美國最美的風景，針對亞裔的任何仇恨攻擊不該被允許。他感謝台美商會，這一年來為南加州社區的貢獻。隨著疫苗供應增加，將有越來越多人有資格接種疫苗，隧道盡頭的光線變得更加明亮。在疫情尚未完全明朗前，他呼籲大眾繼續遵守防疫規則，外出千萬要戴口罩。

台美商會會長劉雅薇（Lisa Liu) 表示，口罩將透過食物銀行，發放至需要被關照的貧窮族群手中。洛杉磯台美商會一直以來落實「台灣能夠幫忙」 (Taiwan can help) 的理念，去年開始捐贈口罩。今年繼續捐贈活動，將重心放在提供學校及非營利組織口罩上，幫助地方校舍及需要幫助的組織對抗疫情。

黃敏境鼓勵海外僑胞若遇到仇恨事件，可撥打緊急聯絡電話213- 923-3591向經文處求助。日前南加州僑界也組織線上活動，邀請眾多民選官員出席，希望透過該活動讓華裔代表向白宮、國會和司法機關發聲，來保護亞裔族群，禁止種族歧視。

亞裔仇恨犯罪案例在全美攀升，洛杉磯經文處擔憂海外僑胞的身心安全，日前特地在官方臉書上，分享有關洛杉磯保護亞裔及太平洋島國裔社區的資源，包括洛市警局仇恨犯罪協調員（https://lapdonline.org/get_informed/content_basic_view/8812 ）、洛杉機對抗仇恨倡議2-1-1熱線（https://www.211la.org/la-vs-hate）、停止反亞裔及太平洋島國裔仇恨倡議（https://stopaapihate.org/）。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境（左）向聯邦眾議院情報委員會主席謝安達（右）...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境（左）向聯邦眾議院情報委員會主席謝安達（右），介紹台灣製造的「喔熊」口罩。（記者謝雨珊／攝影）

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