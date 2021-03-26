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角聲醫療中心 為阿市600居民打疫苗

記者丁曙／阿罕布拉市報導
角聲中心和阿罕布拉市府合作為居民施打疫苗。（記者丁曙／攝影）
角聲中心和阿罕布拉市府合作為居民施打疫苗。（記者丁曙／攝影）

基督教角聲醫療中心（Herald Christian Health Center）與阿罕布拉市政府合作，日前為600位阿罕布拉市居民施打了莫德納（Moderna）疫苗，其中大多數是華裔和亞裔居民。

視頻來源：記者丁曙

22日下午，角聲醫療中心依據洛杉磯縣公共衛生局疫苗分配準則，當天符合資格的疫苗接種者，包括醫護人員、長期護理機構的員工和住戶、洛杉磯縣65歲及以上的居民、教育和育兒工作者、緊急服務人員、糧食和農業工人、有嚴重健康狀況或殘疾的人士、門衛、保管和維修服務人員，以及運輸及物流工人。

接種安排在聖蓋博大劇院（Playhouse），預約者絡繹不絕，現場井然有序。民眾到場後，先排隊量體溫，檢查身份證，對照電腦系統的疫苗登記認可表（Vaccines registration and Consent Form），然後才能進入接種室施打疫苗。在接種完成後，要在庭院休息區觀察15分鐘，若無不良反應，出口處服務台發給疫苗紀錄卡，以及施打第二針的預約登記表。考慮到一些華人不會英文，角聲中心組織雙語志工幫助翻譯，順利完成疫苗接種作業。

角聲中心和阿罕布拉市府合作為居民施打疫苗。（記者丁曙／攝影）
角聲中心和阿罕布拉市府合作為居民施打疫苗。（記者丁曙／攝影）

疫苗 阿罕布拉 洛杉磯

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