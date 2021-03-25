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接種第二劑新冠疫苗前 你需要知道這些事

記者邵敏／洛杉磯報導
講座由樂活50加首席執行官兼聯合創始人李兆平（下圖）主持，伊利諾州AARP樂齡會的執行理事會成員張秀賢（Nancy Chen，上圖）代表AARP解答民眾對於新冠疫苗的諸多疑問。（講座截屏）
講座由樂活50加首席執行官兼聯合創始人李兆平（下圖）主持，伊利諾州AARP樂齡會的執行理事會成員張秀賢（Nancy Chen，上圖）代表AARP解答民眾對於新冠疫苗的諸多疑問。（講座截屏）

伊利諾州AARP樂齡會的執行理事會成員張秀賢（Nancy Chen），  3月24日代表AARP解答民眾對於新冠疫苗的諸多疑問。 她強調在打第二劑疫苗之前必須注意的事項：一般來說，第二劑疫苗的副作用可能會更強烈，但在接種之前避免吃止痛藥，否則會影響疫苗的效果。 

總部位於洛杉磯的樂活50加與AARP樂齡會，當天共同主辦線上新冠疫苗主題講座。 樂活50加的首席執行官兼聯合創始人李兆平（Amanda Lee）主持講座。  

樂活 50加指出，張秀賢長年致力於公共服務，2020年伊利諾州州長JB Pritzker並任命她擔任伊州老齡事務委員會委員。

張秀賢指出，兩劑疫苗接種的時間間隔不一定很精確，比如延遲一兩週注射沒有問題，但第二劑疫苗與第一劑必須是相同的製造商，千萬不能第一劑注射了輝瑞疫苗(Pfizer)，第二劑換做莫德納(Moderna)疫苗。

她還提到，在接種新冠疫苗期間，還應盡量避免接種其他疫苗，因為不同種類的疫苗會產生不一樣的反應。

「如果注射第一劑疫苗出現手臂腫痛等現象，都是正常的，千萬不能以此取消第二劑的注射，醫師通常會建議，換另外手臂注射即可。三種疫苗常見的副作用表現比較類似，比如注射部位疼痛、疲勞、頭痛等，對於這些副作用的出現不必擔心，都是正常表現。」

張秀賢還提醒已接種疫苗的民眾：「接種兩劑疫苗後，兩週內還需提高警惕，注意自身防護，兩週後疫苗效果才能完全顯現，但在公共場合仍需戴口罩、保持社交距離。因為完全接種疫苗只是保證不會患嚴重的新冠肺炎，但還有可能被感染，而且還會把病毒傳染給他人。」

張秀賢還分析了目前三種主要新冠疫苗：輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna) 、嬌生(Johnson & Johnson) 的生產技術、最新發展、施打進度，並接受現場提問。

她說：「三種疫苗都很安全，都能讓自身產生抗體，在病毒進入體內時，抗體能對抗新冠病毒的感染。」

她還普及了三種疫苗的不同點在於：有效性、保持溫度、準備要求、接種群體、副作用表現、以及注射劑量多少。輝瑞疫苗對於溫度要求最高，需要華氏零下94度才能保存，嬌生疫苗只需36-46華氏度即可；輝瑞疫苗使用前需解凍，必須用生理鹽水稀釋才可以注射，而其他兩種疫苗無需稀釋即可使用。

在講座中，針對最近全國歧視亞裔情緒高漲，多地發生不同程度的歧視事件，張秀賢發表了AARP總裁Jo Ann Jenkins的聲明：這一年，年長的亞裔美國人不僅要擔心被新冠病毒感染，還面臨著因偏見、仇恨和排外而遭受暴力和騷擾的危險，我們必須團結一致，竭盡所能地幫助遏制新冠病毒的傳播，同時AAPR樂齡會強烈譴責所有種族衝突暴力和騷擾行為。

AARP樂齡會是美國最大的非營利性、無黨派組織，致力於幫助和激勵50歲以上的人群享有自我選擇的生活方式，在全國擁有近3800萬名成員。

接種第二劑新冠疫苗前， 你所需要知道的注意事項。（講座截屏）
接種第二劑新冠疫苗前， 你所需要知道的注意事項。（講座截屏）

目前三種主要新冠疫苗的不同點。（講座截屏）
目前三種主要新冠疫苗的不同點。（講座截屏）

張秀賢強調注射疫苗之前避免吃止痛藥，否則會影響疫苗效果。（張秀賢提供）
張秀賢強調注射疫苗之前避免吃止痛藥，否則會影響疫苗效果。（張秀賢提供）

疫苗 輝瑞 美國

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