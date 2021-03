研究：新冠疫苗發揮效用 染疫風險降

目前有研究證明,新冠疫苗正在為降低檢測陽性率發揮積極作用。(取自洛縣縣府臉書)

美國和以色列衛生系統的醫護人員進行的三項獨立研究表明,接種疫苗 後新冠病毒陽性檢測 率大大降低,說明新冠疫苗正在發揮積極作用。

這些研究日前發表在「新英格蘭醫學雜誌」(The New England Journal of Medicine)上,研究表明德州 大學西南醫學中心(University of Texas Southwestern Medical Center),哈達薩希伯來大學醫學中心(Hadassah Hebrew University Medical Center)、聖地牙哥加大(UCSD)、以及洛加大(UCLA) 的衛生系統感染新冠病毒的情況,在疫苗的作用下顯著減少。

在加大系統中,從去年12月16日到今年2月9日,超過3萬6600名醫護工作者接受至少一劑輝瑞(Pfizer-BioNTech)或莫德納(Moderna)疫苗,其中超過2萬8000人完成第二劑接種。儘管並非所有人都經過測試,但是接受測試的1萬4000人中,有379人在接種疫苗後至少一天內檢測呈陽性。而接種疫苗的人中有71%的人在首次接種後的前兩周內進行檢測,最終只有七人在第二次接種的15天,或更長時間後檢測呈陽性。

同時,哈達薩希伯來大學醫學中心接受輝瑞疫苗的人員,檢測呈陽性檢測率也不斷下降。而德州大學西南醫學中心,超過2萬3000名員工中有70%已經接種疫苗,在疫苗接種的前幾周中,未接種疫苗,部分接種疫苗,和完全接種的患者之間存在明顯的感染差異。8211名完全接種疫苗的員工中,只有四名檢測為陽性;而在8969名未接種疫苗的人員中,有234名檢測呈陽性。