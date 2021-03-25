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華埠服務中心每周免費施打200劑疫苗

【洛杉磯訊】
洛杉磯華埠服務中心從本周開始每周將免費為民眾提供200劑新冠疫苗 (莫德納) 接種。（華埠服務中心提供）
洛杉磯華埠服務中心從本周開始每周將免費為民眾提供200劑新冠疫苗 (莫德納) 接種。（華埠服務中心提供）

繼上周為500位民眾施打新冠疫苗之後，洛杉磯華埠服務中心本周起，每周將免費為民眾提供200劑新冠疫苗接種。

從本周開始，華埠服務中心每周兩天(星期一、星期四)，在華埠羅省中華學校（Chinese Confucius School – 816 Yale St. Chinatown）為居民提供疫苗注射，200名居民可免費接種莫德納新冠疫苗 ，所有合格的登記接種者，均需攜帶提供身份及工作證明、戴口罩。

該中心表示將遵循聯邦疾病防治中心指引，仍優先為合資格居民接種疫苗，包括 – 1A階段：醫護人員及長期護理機構病人；1B階段：65歲以上人士，教育和兒童日間看護，緊急救護員， 食品和農業員工，清潔，管理和維修服務員工，運輸及物流員工，生活或工作在人口密集環境，有健康疾病和殘疾人士。嚴重健康疾病指年齡在18-64歲之間的人，患有高風險健康疾病或殘疾人士，有較高機率感染 COVID-19新冠病毒風險。

與此同時，華埠服務中心「醫療專車」仍繼續為社區免費檢測，及診斷新冠病毒測試結果。

華埠服務中心執行長伍競群 (Peter Ng) 建議大眾，為保護自己和家人朋友，當輪到疫苗接種時，請立即接種。華埠服務中心電話213-808-1700。

洛杉磯華埠服務中心從本周開始每周將免費為民眾提供200劑新冠疫苗 (莫德納) 接...
洛杉磯華埠服務中心從本周開始每周將免費為民眾提供200劑新冠疫苗 (莫德納) 接種。（華埠服務中心提供）

華埠 疫苗 聯邦疾病防治中心

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