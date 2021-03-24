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西北大學醫學院：85%新冠長期病患 具4種以上神經病變

記者啟鉻／綜合報導

根據西北大學醫學院（Northwestern Medicine）最新研究顯示，大約85%感染新冠肺炎（COVID-19）的長期病患具有四種或以上神經系統疾病症狀，同時還一直伴隨有其他新冠肺炎感染後遺症。

據23日發布的研究結果，西北大學醫學院專家訪問了部分新冠肺炎長期患者，這些患者稱自己具有感染症狀達六周或更長時間。神經系統疾病對患者正常生活造成困擾，同時一些患者認為，感染新冠肺炎後影響了他們的認知能力。

報告指出，截至2021年3月10日，自2019年在全球肆虐的嚴重呼吸系統綜合症冠狀病毒（SARS-CoV-2），導致全球超過1.17億例感染，發生的新冠肺炎疾病造成約260例死亡。儘管患者主要表現為呼吸道感染和流感症狀，但COVID-19被認為是一種涉及患者神經系統，多器官發生病變疾病。

西北大學醫學院曾於2020年10月間發布全美最初的研究報告，顯示多達82%的新冠入院患者，感染病毒後，出現神經系統疾病，包括最常見到的肌肉疼痛、頭痛、腦病或腦部功能改變，輕者神經紊亂，重者甚至昏迷。

該學院負責神經傳染疾病及全球神經疾病醫學專家科拉尼克（Dr. Ignor Koralnik）表示，這項研究是首次調查未入院的新冠肺炎長期患者，內容包括詳細的神經系統檢查、診斷測試、對患者生活質量對比衡量，以及認知功能測試的結果。專家表示，抑鬱和焦慮是患者在確診前最常表現的併發症。

科拉尼克表示，他對患者在確診前表現出的抑鬱和焦慮症狀，而且數量之多感到驚訝，顯示長期COVID-19患者可能存在神經系統疾病的脆弱性。

這項長期研究訪問了100名因COVID-19感染出現症狀且未再入院的患者，來自全美21個州，其中部分患者受訪時間在2020年5月至11月之間。患者中有81%出現「腦霧」（brain fog）即思維混亂、健忘、無法集中注意力，疲勞和精神低落。68%發生持續頭痛。超過50%的患者身體有麻木和刺痛感，出現味覺和嗅覺障礙，肌肉疼痛以及其他神經系統疾病症狀。

專家表示，85%的患者表示感到經常疲勞，還有47%的病患在對抗新冠肺炎時出現焦慮和抑鬱，還有46%的患者說自己呼吸急促，另外37%的人出現胸痛。

西北大學醫學院最新發布關於新冠肺炎感染者症狀研究報告。（資料圖）
西北大學醫學院最新發布關於新冠肺炎感染者症狀研究報告。（資料圖）

新冠肺炎 西北大學 肌肉

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