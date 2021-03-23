洛市本周預計提供7萬多劑疫苗

洛杉磯市這周預計將提供超過7萬劑新冠疫苗。(unsplash)

洛杉磯 市這周預計將提供超過7萬劑新冠疫苗 ，其中5萬劑疫苗用於施打第一劑。7萬劑疫苗包括5萬劑莫德納 （Moderna）、2萬劑輝瑞（Pfizer）、及2000劑嬌生（Johnson & Johnson）。

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）表示，多數的疫苗將在San Fernando Park、Hansen Dam、Crenshaw Christian Center、Lincoln Park、Pierce College、USC University Park、及Dodger Stadium的大型疫苗施打中心註冊接種。這些中心將於每周二至周六上午8時至下午4時開放，唯有道奇球場（Dodger Stadium）的施打中心的開放時間是上午8時至下午6時。

洛市另出動「接種疫苗移動車」，在Westlake、Panorama City、 Pacoima、Baldwin Hills、South Park、Melrose Hill、及Highland Park地區，協助民眾接種疫苗。

在2月23日至3月1日期間施打第一劑疫苗的民眾，近期應都會收到施打第二針的訊息。若要重新預約第二針，可上 Coronavirus.LACity.org/VaxAppointment。