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洛縣啤酒廠及酒莊堂食限量開放 部分學校預計4月12日重啟

記者謝雨珊╱綜合報導
洛杉磯縣提供餐點的啤酒廠及酒莊可重啟室內堂食服務，最多只能25%客容量。（unsplash)
洛杉磯縣提供餐點的啤酒廠及酒莊可重啟室內堂食服務，最多只能25%客容量。（unsplash)

洛杉磯縣疫情持續退燒，確診人數雖持續下降，但社區傳染率仍頗高。洛縣衛生局22日進一布擴大商家重啟，即日起提供餐點的啤酒廠及酒莊，可重啟室內堂食服務，但最多只能25%客容量；乾洗店等商家最多可有50%客容量；必要的辦公室營運也可容納50%員工容量。部分學校預計將於4月12日重啟。

洛縣上周已有300萬劑疫苗被註冊，並將繼續增加每周疫苗分配數量，接下來有望每周分配100萬劑疫苗。目前洛縣每周平均有能力提供63萬劑疫苗，但每周實際只有30萬至35萬劑疫苗被註冊。

根據衛生局最新數據，洛縣22日新增516例確診、九例死亡。確診數字因數據延遲上報而降低不少。住院人數從前一日的750人變成713人，進入重症病房的人數也減一些。

橙縣疫情同樣也持續退燒。22日新增102例新冠病例、一例死亡，住院人數繼續下降。爾灣加大預防健康疾病教授Andrew Noymer表示，變種病毒在世間傳播的確應該擔心，可能得等到明年冬季才會盛行，不過屆時多數人已接種疫苗。橙縣疫情持續在往好的地方進展，非常值得開心。FDA近期可能將再度批准Astra Zeneca品牌疫苗，這個消息令他對新冠疫情走向保持樂觀態度。

洛杉磯學區總監Austin Beutner表示，根據目前的規劃，屆時將計畫重啟50所小學及十所教育中心。一但學區內的小學重啟，學生均可到校上課一整天，一日課程規劃包括面對面教學、一對一輔導及課外活動。為了讓更多家長放心讓學生返校，該學區與St. John's Well Child and Family Center合作，將在4月5日開始在東洛杉磯的Abraham Lincoln高中、南洛杉磯的George Washington高中，替這些家長免費接種疫苗。

疫苗 疫情 洛縣

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