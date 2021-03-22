喝水緩解疫苗副作用？專家持保留態度

專家指出，喝水雖然沒有壞處，不過對大部分的副作用沒有用，個別的副作用可能稍微有一點幫助。（歐新社）

隨著越來越多民眾接種疫苗 ，不少民眾也開始探索一些應對副作用的方法。日前華文社群媒體上傳播一條「小撇步」，建議民眾喝溫水以緩解副作用。專家指出，喝水雖然沒有壞處，不過對大部分的副作用沒有用，個別的副作用可能稍微有一點幫助。

網路上有人建議，打第二針前不要空腹，之前先喝250CC溫開水，之後再喝250CC溫開水，對緩解副作用有幫助。

西達賽奈（Cedars-Sinar）醫院疼痛中心的華裔醫師林永健解釋，首先最嚴重的副作用可能就是對疫苗過敏 ，過敏者會休克並出現血壓低，通常急診處理這種情況也是會靜脈注射，補液體，因此多喝水或許會有少量幫助。其次一些副作用會引起心跳加快，那麼多喝水補充液體，有助於心跳恢復正常。發燒這一副作用並非所有人都會有，但如果遇上發燒，那補水肯定是需要的。

不過喝水雖然可以幫助防止脫水，但作用很有限。他表示，多喝水必然不是壞主意，但不是一定要喝。至於網上說排毒那就更沒必要，疫苗裡也沒有毒。至於別的副作用，比如最常見的肌肉 痛，喝水就沒啥用，除非痛到肌肉中激酶溶解，但那顯然不現實。其他副作用如頭痛、發冷等，喝水並沒有作用。

林永健也表示，喝水倒也沒有壞處，至少可能有心理作用，可以緩解打疫苗前的焦慮。此外打疫苗前空腹的話也容易低血糖暈過去，吃點喝點也是好的。他仍建議真正能緩解副作用的，還是推薦服用泰諾，若是疼痛難忍迫不得已可以吃advil。總體來說，目前美國的疫苗打了這麼多，還是沒有大問題，安全係數還是高，大家不必太擔心。

由於這一傳言在華文的社交媒體傳閱，早先在馬來西亞的華文媒體也曾引用當地國立大學醫學院副院長的說法指出，吃飽喝足能讓身體做好準備，但並不能消除疫苗後的副作用，而副作用是因個人體質而定。不過接種後若出現輕微發燒的症狀，多攝取一些水分倒是可以幫助降低體溫。