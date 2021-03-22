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洛縣疫情雖趨緩 口罩、限聚切勿鬆懈

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯縣新冠疫情新增數字仍在繼續下降，21日新增確診病例423例，新增死亡人數20人。（本報檔案圖）
洛杉磯縣新冠疫情新增數字仍在繼續下降，21日新增確診病例423例，新增死亡人數20人。（本報檔案圖）

洛杉磯縣新冠疫情新增數字仍在繼續下降，21日新增確診病例423例，新增死亡人數20人。洛縣住院人數也持續下降，從周六的792例下降到750例，重症監護患者從216人減少至191人。

截至21日，洛縣確診總人數是121萬4178例，共計死亡人數2萬2797人。洛縣公衛局表示，20日新增的521例病例中，有超過70%的感染案例是來自50歲以下的人群，在周六報告的56起死亡中，其中93%的人年齡超過50歲。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，許多年輕人正在與非家庭成員社交，此事引起關注，無症狀的年輕人在不知不覺中，將病毒傳播給更多的脆弱人群。儘管的疫苗接種有良好進展，但如果人們放鬆警惕，將進入一個潛在的危險時期。大家仍須遵守使用口罩規定，保持社交距離，避免大型聚會，並延遲任何不必要的活動旅行，這對現階段的洛縣尤為重要。目前洛縣已進入紅色等級，且很多限制在逐漸解除。

在疫苗接種方面，洛縣政府表示，在縣疫苗接種場所由於供應短缺，本周僅限於第二劑。該縣上周突破300萬劑的里程碑。目前洛縣正在為預期疫苗計畫進行規畫，隨著疫苗供應量急劇增加，希望最終每周能提供100萬的劑量。

洛縣衛生局首席科學官Paul Simon警告，儘管疫苗接種有進展，但依然進入危險時刻。在歐洲和美國的某些地區，最近出現病例和住院人數回升趨勢，傳播病毒變種仍然是一個主要問題。因此，當務之急是堅持使用口罩、避免大型聚會。

洛縣 疫苗 美國

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