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河濱縣疫情降為「紅」 民眾憂心反撲

記者啟鉻╱河濱縣報導
河濱市中心行人不多。（記者啟鉻╱攝影）
河濱市中心行人不多。（記者啟鉻╱攝影）

河濱縣17日起疫情降為次嚴重的紅色級，但因上一年9月間該縣曾因疫情舒緩進入紅色級，後因新冠肺炎感染率反彈，重返最嚴重的紫色級，所以此次該縣再次進入紅色級，民眾表現並不如預想積極。在河濱市中心，有的商家並未重啟，有的居民即使室內容量許可仍不敢堂吃。有華人業者表示，對疫情前景仍心懷不確定。

河濱市中心美食街Food Lab，雖然當天進入紅色級，但室內顧客仍不多。一名華資拉麵餐廳業者表示，感覺顧客多少與是否進入紅色級沒有什麼關係，主要是大家對疫情還充滿不確定性。出於避疫需要，美食街還沒有恢復擺設的餐桌及座椅，很多顧客依舊購買食品後，到室外用餐。一位來自華盛頓州的中年男士表示，他到河濱加大做研究工作，他認為美國各地情況不同，內陸疫情不會很快好轉。

一位白人年長者到重啟的Mission Inn戶外就餐。他表示，雖然室內用餐者增加，但他不敢在室內就餐，主要還是擔心病毒感染。2020年9月至10月，河濱縣曾進入紅色級別，但很快就轉為最嚴重紫色級，所以對於這次再進入紅色級，心裡有太多疑問，擔心疫情反彈。他寧可在室外就餐，這樣更有保障。

在市中心步行街上，行人不多，也有不少商家尚未重啟。一位業主擔心，重啟仍不確定有客人上門，還不如關門歇業，可以減少更多支出。

雖然市中心居民出行不多，但在河濱市部分購物中心、坦密庫拉市中心、茉莉塔市等地，還是有部分居民外出就餐購物，遵守避疫規定前提下，充分享受疫情舒緩帶來的快樂。

部分商家仍處於歇業。（記者啟鉻╱攝影）
部分商家仍處於歇業。（記者啟鉻╱攝影）

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