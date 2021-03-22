洛縣政府：無證移民也可接種新冠疫苗

洛縣公衛局公共醫學專家Eloisa Gonzalez，提醒若放鬆避疫，或再出現感染激增。（線上會議截圖）

洛杉磯縣日前舉行疫情 形勢及疫苗 接種進展社區通報線上會議，邀請洛縣公衛局兩位專家、洛杉磯天主教總教區公共事務部及移民 主管、洛縣府移民事務辦公室負責人等參與，該部門執行主管Rigo Reyes主持會議。洛縣府移民事務辦負責人Daniel Sharp強調，不論有沒有合法居留身分，均可接受COVID-19病毒檢測及接種疫苗。

急診醫學專家Dr. Erika Flores Uribe表示，雖然疫情向好發展，但依然鼓勵民眾做病毒檢測。檢測人群包括出現疑似症狀、接觸過新冠肺炎患者，未完成兩劑或一劑疫苗接種者，以及有無基礎病監測。對於這部分人來說，只有檢測才能阻止病毒傳播。所以即使形勢好轉，對病毒檢測也不能絲毫放鬆。

公共醫學專家Eloisa Gonzalez表示，從疫情發生開始，不同族裔社區呈現出情況差異，比如西裔社區感染死亡要高於其它社區，所以公衛局致力解決，並將疫苗優先派發到感染人數及死亡數較多族裔社區。從目前疫苗接種情況看，仍處於供不應求狀況。16歲以下孩童尚未允許施打疫苗。除了鼓勵符合資格者接種疫苗，就是避免病毒傳播風險。若施打疫苗的人更多，免疫人群擴大，就會更容易控制疫情。

她認為，有可能導致感染人數再次上升到因素，包括目前人們看到疫情舒緩，更多重啟商家及娛樂場所，就放鬆警惕，不在意避疫措施。也有人希望盡快出去旅行，但提醒目前外出旅行病毒感染風險依舊很大。她還希望民眾瀏覽公衛局網站，暸解疫情有關動態及疫苗接種資訊。

洛杉磯天主教總教區公共事務部及移民主管Isaac Cuevas談到，各族裔移民群體很多人對疫情仍處於焦慮狀態，也影響與社區其他民眾關係。對疫情發生也有各種各樣爭議。目前緊迫問題是，不僅關心移民接種疫苗，對疫苗安全保障要有信心，更要關心他們的精神健康，如何從疫情下緊張情緒恢復正常。