我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億2448萬劑疫苗 31.5%成人接種

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

洛縣政府：無證移民也可接種新冠疫苗

記者啟鉻/洛杉磯報導
洛縣公衛局公共醫學專家Eloisa Gonzalez，提醒若放鬆避疫，或再出現感染激增。（線上會議截圖）
洛縣公衛局公共醫學專家Eloisa Gonzalez，提醒若放鬆避疫，或再出現感染激增。（線上會議截圖）

洛杉磯縣日前舉行疫情形勢及疫苗接種進展社區通報線上會議，邀請洛縣公衛局兩位專家、洛杉磯天主教總教區公共事務部及移民主管、洛縣府移民事務辦公室負責人等參與，該部門執行主管Rigo Reyes主持會議。洛縣府移民事務辦負責人Daniel Sharp強調，不論有沒有合法居留身分，均可接受COVID-19病毒檢測及接種疫苗。

急診醫學專家Dr. Erika Flores Uribe表示，雖然疫情向好發展，但依然鼓勵民眾做病毒檢測。檢測人群包括出現疑似症狀、接觸過新冠肺炎患者，未完成兩劑或一劑疫苗接種者，以及有無基礎病監測。對於這部分人來說，只有檢測才能阻止病毒傳播。所以即使形勢好轉，對病毒檢測也不能絲毫放鬆。

公共醫學專家Eloisa Gonzalez表示，從疫情發生開始，不同族裔社區呈現出情況差異，比如西裔社區感染死亡要高於其它社區，所以公衛局致力解決，並將疫苗優先派發到感染人數及死亡數較多族裔社區。從目前疫苗接種情況看，仍處於供不應求狀況。16歲以下孩童尚未允許施打疫苗。除了鼓勵符合資格者接種疫苗，就是避免病毒傳播風險。若施打疫苗的人更多，免疫人群擴大，就會更容易控制疫情。

她認為，有可能導致感染人數再次上升到因素，包括目前人們看到疫情舒緩，更多重啟商家及娛樂場所，就放鬆警惕，不在意避疫措施。也有人希望盡快出去旅行，但提醒目前外出旅行病毒感染風險依舊很大。她還希望民眾瀏覽公衛局網站，暸解疫情有關動態及疫苗接種資訊。

洛杉磯天主教總教區公共事務部及移民主管Isaac Cuevas談到，各族裔移民群體很多人對疫情仍處於焦慮狀態，也影響與社區其他民眾關係。對疫情發生也有各種各樣爭議。目前緊迫問題是，不僅關心移民接種疫苗，對疫苗安全保障要有信心，更要關心他們的精神健康，如何從疫情下緊張情緒恢復正常。

疫苗 疫情 移民

上一則

通用電氣推新機 手持超聲波設備

下一則

河濱縣疫情降為「紅」 民眾憂心反撲

延伸閱讀

全台第一針 蘇貞昌打完AZ疫苗 「完全沒不舒服」

全台第一針 蘇貞昌打完AZ疫苗 「完全沒不舒服」
歸咎川普留「移民措施爛攤」？ 拜登政府恐殊途同歸

歸咎川普留「移民措施爛攤」？ 拜登政府恐殊途同歸
全美1/6成人 完成2劑疫苗接種 已注射1.21億劑

全美1/6成人 完成2劑疫苗接種 已注射1.21億劑
歐盟再威脅禁疫苗出口 英國防大臣回嗆：違約將損聲譽

歐盟再威脅禁疫苗出口 英國防大臣回嗆：違約將損聲譽
美墨邊境移民激增 逾5000無證兒童拘留

美墨邊境移民激增 逾5000無證兒童拘留
英國過半成人已接種首劑 首相帶頭打AZ疫苗背書

英國過半成人已接種首劑 首相帶頭打AZ疫苗背書

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19
八旬老翁被鄰居打飛牙齒。（本報檔案照）

世說新聞／打爆頭、偷水果 華人遇惡鄰頭好痛

2021-03-17 13:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」
美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」
南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機
習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」

習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」
佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們

佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們