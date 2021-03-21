我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美施打1億2144萬劑疫苗 30.7%成人接種

反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

洛縣新病例 7成為年輕人

記者王全秀子／洛杉磯報導
洛縣公衛局呼籲，儘管目前處於紅色等級及疫情好轉，但希望民眾仍遵守衛生指令。（取自洛縣縣府臉書）
洛縣公衛局呼籲，儘管目前處於紅色等級及疫情好轉，但希望民眾仍遵守衛生指令。（取自洛縣縣府臉書）

洛杉磯縣公共衛生局20日公布，當日新增521例新冠肺炎病例，56例死亡。目前有827例患者住院治療，其中27％在重症監護室（ICU）。公衛局指出，目前的社區病毒傳播主要來源於年輕人，呼籲他們繼續遵守衛生指令，避免病毒帶給身體脆弱的人群。

如今超過70％的新病例來自50歲以下的人群；而20日報告的死亡人數中有93％是50歲以上的人。 30至49歲之間的居民占新病例33％，其次是18至29歲之間的居民占比24％。

隨著洛縣的確診率，住院和死亡人數持續下降，公共衛生部門敦促居民繼續謹慎行事，因為更多的商家企業重新開放，並且針對一些活動的限制令被取消。某些活動恢復或重新開放，並不意味著這些活動是安全的或沒有風險。目前仍處於疫情大流行之中，每當居民有更多機會與不住在同一戶的其他人互動時，就有更多機會傳播病毒。

由於洛縣處於紅色等級，最多可容納三個獨立家庭的私人聚會可在室內進行，但仍需始終遮住面部及保持社交距離。公衛局還提醒，戶外仍然比室內安全，已經接種疫苗的人可以聚集在室內，並且不需要戴口罩和保持距離。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，許多年輕人正在與非住戶成員進行社交活動，無症狀的年輕人在不知不覺中將病毒傳播給更脆弱的人群。儘管目前的疫苗接種工作取得良好進展，但如果人們放鬆警惕，社區將進入一個潛在的危險時期。重要的是，民眾必須戴口罩，保持距離，避免大型聚會以及延遲任何不必要的旅行。隨著洛縣最近轉移到紅色等級，解除了一些限制，繼續遵守衛生指令尤為重要。

洛縣 疫苗 社交距離

上一則

PPP月底截止 申辦要提前數日才有保障

下一則

南加租屋詐騙 空頭支票唬房東

延伸閱讀

台「鮭魚之亂」 專家：行銷失控 反得不償失

台「鮭魚之亂」 專家：行銷失控 反得不償失
疫期年輕人蟄居 影響身心健康

疫期年輕人蟄居 影響身心健康
新聞眼／年輕人想改就改 誰助長改名之亂

新聞眼／年輕人想改就改 誰助長改名之亂
年改後遺症浮現 年輕人不再死守鐵飯碗 公務員人力老化

年改後遺症浮現 年輕人不再死守鐵飯碗 公務員人力老化
疫期蟄居4影響 年輕人健康需關注

疫期蟄居4影響 年輕人健康需關注
加州新冠確診、死亡數 9月以來新低

加州新冠確診、死亡數 9月以來新低

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
八旬老翁被鄰居打飛牙齒。（本報檔案照）

世說新聞／打爆頭、偷水果 華人遇惡鄰頭好痛

2021-03-17 13:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比
華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」