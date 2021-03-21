洛縣新病例 7成為年輕人

洛縣公衛局呼籲，儘管目前處於紅色等級及疫情好轉，但希望民眾仍遵守衛生指令。（取自洛縣縣府臉書）

洛杉磯縣公共衛生局20日公布，當日新增521例新冠肺炎病例，56例死亡。目前有827例患者住院治療，其中27％在重症監護室（ICU）。公衛局指出，目前的社區病毒傳播主要來源於年輕人，呼籲他們繼續遵守衛生指令，避免病毒帶給身體脆弱的人群。

如今超過70％的新病例來自50歲以下的人群；而20日報告的死亡人數中有93％是50歲以上的人。 30至49歲之間的居民占新病例33％，其次是18至29歲之間的居民占比24％。

隨著洛縣 的確診率，住院和死亡人數持續下降，公共衛生部門敦促居民繼續謹慎行事，因為更多的商家企業重新開放，並且針對一些活動的限制令被取消。某些活動恢復或重新開放，並不意味著這些活動是安全的或沒有風險。目前仍處於疫情大流行之中，每當居民有更多機會與不住在同一戶的其他人互動時，就有更多機會傳播病毒。

由於洛縣處於紅色等級，最多可容納三個獨立家庭的私人聚會可在室內進行，但仍需始終遮住面部及保持社交距離 。公衛局還提醒，戶外仍然比室內安全，已經接種疫苗 的人可以聚集在室內，並且不需要戴口罩和保持距離。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，許多年輕人正在與非住戶成員進行社交活動，無症狀的年輕人在不知不覺中將病毒傳播給更脆弱的人群。儘管目前的疫苗接種工作取得良好進展，但如果人們放鬆警惕，社區將進入一個潛在的危險時期。重要的是，民眾必須戴口罩，保持距離，避免大型聚會以及延遲任何不必要的旅行。隨著洛縣最近轉移到紅色等級，解除了一些限制，繼續遵守衛生指令尤為重要。