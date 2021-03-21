洛縣阿罕布拉市600劑疫苗 供市民免費接種

阿罕布拉市22日、26日將為居民提供免費疫苗注射服務。(unsplash.com)

阿罕布拉 （Alhambra）市政府近日宣布，將為該市民眾提供免費新冠疫苗 接種服務。此次活動與基督教角聲醫療中心（HCHC）合作，將為阿市居民提供600劑莫德納（Moderna）疫苗的注射服務。

符合洛杉磯縣疫苗分配準則1A和1B第一階段的阿市市民，合乎以下資格者都可預約：

● 醫護人員

● 護理機構的員工和居民

● 洛杉磯縣65歲及以上的居民

● 教育和育兒工作者

● 緊急服務人員

● 糧食和農業工人

● 有嚴重健康狀況或殘疾的人

● 門衛、保管和維護服務人員

● 運輸及物流工人

免費疫苗接種時間分為兩場，分別是3月22日、26日。具體安排如下：

3月22日（周一）

地點：聖蓋博 大劇院（San Gabriel Mission Playhouse）

地址：320 S. Mission Drive, San Gabriel, CA 91776

時間：12:30pm - 3:00 pm

‍3月26日（周五）

地點：羅斯密社區文娛中心（Rosemead Community Recreation Center and Park）

地址：3936 Muscatel Avenue ,Rosemead, CA 91770

時間：9:00am - 12:30 pm

疫苗先到先得，需要預約的阿市市民請訪問以下網址填寫登記表格：https://alhambra.seamlessdocs.com/f/r8rfggurqlhl。市政工作人員隨後會聯繫確認預約。基督教角聲醫療中心將為市民安排好第二針疫苗的接種時間。

阿罕布拉市是繼聖蓋博（San Gabriel）、蒙市（Monterey Park）、亞凱迪亞（Arcadia）、天普市（Temple City）和羅斯密（Rosemead）之後，最新一個和角聲醫療中心合作進行新冠疫苗接種服務的西聖蓋博谷主要華人城市。