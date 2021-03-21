我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美施打1億2144萬劑疫苗 30.7%成人接種

反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

洛縣阿罕布拉市600劑疫苗 供市民免費接種

記者邵敏／阿罕布拉市報導
阿罕布拉市22日、26日將為居民提供免費疫苗注射服務。(unsplash.com)
阿罕布拉市22日、26日將為居民提供免費疫苗注射服務。(unsplash.com)

阿罕布拉（Alhambra）市政府近日宣布，將為該市民眾提供免費新冠疫苗接種服務。此次活動與基督教角聲醫療中心（HCHC）合作，將為阿市居民提供600劑莫德納（Moderna）疫苗的注射服務。

符合洛杉磯縣疫苗分配準則1A和1B第一階段的阿市市民，合乎以下資格者都可預約：

● 醫護人員

● 護理機構的員工和居民

● 洛杉磯縣65歲及以上的居民

● 教育和育兒工作者

● 緊急服務人員

● 糧食和農業工人

● 有嚴重健康狀況或殘疾的人

● 門衛、保管和維護服務人員

● 運輸及物流工人

免費疫苗接種時間分為兩場，分別是3月22日、26日。具體安排如下：

3月22日（周一）

地點：聖蓋博大劇院（San Gabriel Mission Playhouse）

地址：320 S. Mission Drive, San Gabriel, CA 91776

時間：12:30pm - 3:00 pm

‍3月26日（周五）

地點：羅斯密社區文娛中心（Rosemead Community Recreation Center and Park）

地址：3936 Muscatel Avenue ,Rosemead, CA 91770

時間：9:00am - 12:30 pm

疫苗先到先得，需要預約的阿市市民請訪問以下網址填寫登記表格：https://alhambra.seamlessdocs.com/f/r8rfggurqlhl。市政工作人員隨後會聯繫確認預約。基督教角聲醫療中心將為市民安排好第二針疫苗的接種時間。

阿罕布拉市是繼聖蓋博（San Gabriel）、蒙市（Monterey Park）、亞凱迪亞（Arcadia）、天普市（Temple City）和羅斯密（Rosemead）之後，最新一個和角聲醫療中心合作進行新冠疫苗接種服務的西聖蓋博谷主要華人城市。

疫苗 聖蓋博 阿罕布拉

上一則

參議員爭取500劑 洛縣華埠再開打疫苗

下一則

南加大凱克醫學院 洽商與美以美醫院聯盟

延伸閱讀

全美1/6成人 完成2劑疫苗接種

全美1/6成人 完成2劑疫苗接種
英逾半成人施打第1劑疫苗 進度名列全球前茅

英逾半成人施打第1劑疫苗 進度名列全球前茅
羅德島中央瀑布、麻州切爾西 疫苗推廣後命運大不同

羅德島中央瀑布、麻州切爾西 疫苗推廣後命運大不同
丹麥再通報2人接種AZ疫苗患血栓 其中1人死亡

丹麥再通報2人接種AZ疫苗患血栓 其中1人死亡
AZ疫苗下周開打 蘇貞昌、陳時中帶頭接種

AZ疫苗下周開打 蘇貞昌、陳時中帶頭接種
新聞評論／疫苗疑慮重重 官員分批示範就能解決？

新聞評論／疫苗疑慮重重 官員分批示範就能解決？

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
八旬老翁被鄰居打飛牙齒。（本報檔案照）

世說新聞／打爆頭、偷水果 華人遇惡鄰頭好痛

2021-03-17 13:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比
華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」