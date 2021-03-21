參議員爭取500劑 洛縣華埠再開打疫苗

加州第24選區參議員María Elena Durazo（左）與「華埠服務中心」執行長伍競群聯合舉辦疫苗接種活動。（記者王全秀子／攝影）

加州第24選區參議員María Elena Durazo辦公室聯合本地非營利組織「華埠 服務中心」及「Clinica Romero」，20日早上在華埠免費為選區內500位預先登記，符合資格的居民施打新冠疫苗 。預約的民眾抵達現場後，井然有序登記和接種疫苗。

華埠服務中心執行長伍競群（Peter Ng）表示，由於社區疫苗緊缺，本場接種活動的500劑疫苗由州參議員Durazo爭取到，為其選區民眾施打，包括現階段符合接種資格的餐廳服務員、超市員工、65歲以上年長者等。他指出，該服務中心匯合許多社區義工幫忙，非常感謝大家的付出。

州參議員Durazo來到現場慰問義工並關心接種疫苗的民眾。她表示，到現場接種的人群中仍有很多年長者，他們本應該更早得到疫苗，但由於疫苗緊缺遲遲未能。她也提起，選區中的民眾不少來自拉丁裔及亞裔社區，他們有語言障礙，不會上網，因此希望聯合社區組織為他們提供需要的資源。

Durazo還指出，在州政府層級，拉丁裔立法者非常努力為民眾發聲爭取資源，幫助民眾解決疫苗緊缺的問題。州長紐森日前宣布將40%疫苗分發給資源不足社區，她將爭取到的資源分發給社區。她也提到，做一次或兩次這樣的活動不足以解決問題，但希望表達像華埠這樣的社區需要更多資源的訴求。

華埠服務中心本周已組織了五場接種疫苗活動，前四場均是為預約者接種第二劑，20日則是接種第一劑。接下來也會在華埠不同地點安排疫苗接種點，為更多符合資格人士施打疫苗。

華埠服務中心服務社區民眾多年，疫情 期間一直與社區組織，政府機構和志願者們不懈地合作，向洛杉磯需要協助的社區分發及接種疫苗，迄今與不同社區組織聯合舉辦了十幾場疫苗施打活動。伍競群表示，住在華埠老人公寓中的長者，目前大約有75%接種了疫苗。從上周開始，中心陸續為在疫情期間必要行業的商家及員工施打疫苗，希望幫助控制疫情。