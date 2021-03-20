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專家：3款疫苗無從比較 分配到就快打

記者王全秀子／洛杉磯報導
史丹福大學醫學院人口健康專家Nirav Shah表示，變異病毒傳染性和死亡率更高。（會議截圖）
史丹福大學醫學院人口健康專家Nirav Shah表示，變異病毒傳染性和死亡率更高。（會議截圖）

洛杉磯公共衛生專家表示，目前出現的變異病毒的傳播率和致命性更高，只有接種疫苗才能保護健康安全，現下三種疫苗無從比較，但三者對65歲以上年長者的有效性達95%，分配到哪一種就接種哪一種。

洛杉磯公共衛生專家19日在線探討異變病毒與疫苗的對抗，華裔教授探討最近獲得美國食品藥品安全管理局（FDA）緊急批准的嬌生疫苗（Johnson & Johnson）。

新冠疫情肆虐全美一年，當前又出現了一個更有傳染性及更致命性的「B117 UK」異變病毒，並有可能在今年夏季之前變成一個更具主導性的病毒。美國是否能在變異病毒擴散之前，完成多數人接種疫苗形成群體免疫力的情勢？公共衛生專家強烈建議民眾接種疫苗，防止新變種的高傳播性病毒。

史丹福大學醫學院人口健康專家Nirav Shah表示，儘管全美有超過5700萬人至少完成第一針新冠疫苗接種，成為疫苗接種史上的一座里程碑，但現在還不是慶祝的時候。目前出現的變異病毒比原始新冠病毒的傳播率和致命性更高，對於疫苗而言，病毒變異導致表面蛋白抗原性發生變化。

他也提及，聯邦疾控中心（CDC）研究英國變異病毒「B117 UK」及多種其它類型的異變病毒，即便有些變異病毒可能會影響疫苗有效性，他仍然建議民眾接種疫苗，因為只有接種疫苗才能在一定程度上保護自身健康安全。如果不接種，感染變異病毒機率及死亡率會更高。

戴維斯加大醫學中心臨床科學華裔教授范大立（Dali Fan），介紹最近獲得緊急批准的嬌生疫苗。他提及嬌生疫苗在14至28天內的有效性達67%，能降低重症住院率93%，以及降低75%感染病毒導致死亡率。而且，嬌生疫苗只需接種一針，運輸和保存受到的限制和挑戰相對較小。

除了嬌生，目前可接種的疫苗還有輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna），民眾對於接種哪種疫苗好有些困惑。范大立舉例，不要將蘋果和橘子做比較，因為這三種疫苗的研究時間、地點、人群、針對病毒突變的情況都不一樣，也沒有一項臨床試驗是針對這三種疫苗之間進行，因此沒有可比性。他建議民眾接種時，分配到哪一種就接種哪一種。他還提到，這三種疫苗針對65歲以上年長者的有效性達95%，並能有效減少感染病毒導致住院的機率。

另外他也提到，目前疫苗供應遇到瓶頸，譬如原訂21日向他所在地區資源不足的社區提供疫苗，但最後一刻出現狀況，不得不將活動延期。但他仍建議民眾接種疫苗，短期不會出現嚴重後遺症或反應，而長期反應則要看5至10年。

「拉丁裔抗擊新冠疫情聯盟」（Latino Coalition Against COVID-19）創始成員Daniel Turner-Lloveras醫生提到，少數族裔在疫情期間資源不平等，許多來自低收入家庭的學生在線學習，家中沒有網路、電腦，他們只能在快餐店蹭網路。而這些家庭和弱勢群體需要疫苗，讓他們能盡快恢復正常生活，控制疫情。

另外舊金山加大（UCSF）醫學院傳染病學和生物學助理教授Kim Rhoads在會議中指出，非裔社區疫苗分配不均，她希望透過與社區組織合作，能在資源不平等社區建立更多疫苗接種中心。

戴維斯加大醫學中心臨床科學華裔教授范大立介紹最近批准的嬌生疫苗。（會議截圖）
戴維斯加大醫學中心臨床科學華裔教授范大立介紹最近批准的嬌生疫苗。（會議截圖）
「拉丁裔抗擊新冠疫情聯盟」創始成員Daniel Turner-Lloveras提...
「拉丁裔抗擊新冠疫情聯盟」創始成員Daniel Turner-Lloveras提到少數族裔在疫情期間資源不平等現象。（會議截圖）
舊金山加大醫學院傳染病學和生物學助理教授Kim Rhoads希望能在資源不平等社...
舊金山加大醫學院傳染病學和生物學助理教授Kim Rhoads希望能在資源不平等社區建立更多疫苗接種中心。（會議截圖）

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