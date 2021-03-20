專家：3款疫苗無從比較 分配到就快打

史丹福大學醫學院人口健康專家Nirav Shah表示，變異病毒傳染性和死亡率更高。（會議截圖）

洛杉磯公共衛生專家表示，目前出現的變異病毒的傳播率和致命性更高，只有接種疫苗 才能保護健康安全，現下三種疫苗無從比較，但三者對65歲以上年長者的有效性達95%，分配到哪一種就接種哪一種。

洛杉磯公共衛生專家19日在線探討異變病毒與疫苗的對抗，華裔教授探討最近獲得美國食品藥品安全管理局（FDA）緊急批准的嬌生 疫苗（Johnson & Johnson）。

新冠疫情 肆虐全美一年，當前又出現了一個更有傳染性及更致命性的「B117 UK」異變病毒，並有可能在今年夏季之前變成一個更具主導性的病毒。美國是否能在變異病毒擴散之前，完成多數人接種疫苗形成群體免疫力的情勢？公共衛生專家強烈建議民眾接種疫苗，防止新變種的高傳播性病毒。

史丹福大學醫學院人口健康專家Nirav Shah表示，儘管全美有超過5700萬人至少完成第一針新冠疫苗接種，成為疫苗接種史上的一座里程碑，但現在還不是慶祝的時候。目前出現的變異病毒比原始新冠病毒的傳播率和致命性更高，對於疫苗而言，病毒變異導致表面蛋白抗原性發生變化。

他也提及，聯邦疾控中心（CDC）研究英國變異病毒「B117 UK」及多種其它類型的異變病毒，即便有些變異病毒可能會影響疫苗有效性，他仍然建議民眾接種疫苗，因為只有接種疫苗才能在一定程度上保護自身健康安全。如果不接種，感染變異病毒機率及死亡率會更高。

戴維斯加大醫學中心臨床科學華裔教授范大立（Dali Fan），介紹最近獲得緊急批准的嬌生疫苗。他提及嬌生疫苗在14至28天內的有效性達67%，能降低重症住院率93%，以及降低75%感染病毒導致死亡率。而且，嬌生疫苗只需接種一針，運輸和保存受到的限制和挑戰相對較小。

除了嬌生，目前可接種的疫苗還有輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna），民眾對於接種哪種疫苗好有些困惑。范大立舉例，不要將蘋果和橘子做比較，因為這三種疫苗的研究時間、地點、人群、針對病毒突變的情況都不一樣，也沒有一項臨床試驗是針對這三種疫苗之間進行，因此沒有可比性。他建議民眾接種時，分配到哪一種就接種哪一種。他還提到，這三種疫苗針對65歲以上年長者的有效性達95%，並能有效減少感染病毒導致住院的機率。

另外他也提到，目前疫苗供應遇到瓶頸，譬如原訂21日向他所在地區資源不足的社區提供疫苗，但最後一刻出現狀況，不得不將活動延期。但他仍建議民眾接種疫苗，短期不會出現嚴重後遺症或反應，而長期反應則要看5至10年。

「拉丁裔抗擊新冠疫情聯盟」（Latino Coalition Against COVID-19）創始成員Daniel Turner-Lloveras醫生提到，少數族裔在疫情期間資源不平等，許多來自低收入家庭的學生在線學習，家中沒有網路、電腦，他們只能在快餐店蹭網路。而這些家庭和弱勢群體需要疫苗，讓他們能盡快恢復正常生活，控制疫情。

另外舊金山加大（UCSF）醫學院傳染病學和生物學助理教授Kim Rhoads在會議中指出，非裔社區疫苗分配不均，她希望透過與社區組織合作，能在資源不平等社區建立更多疫苗接種中心。