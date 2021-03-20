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單周為居民施打300萬劑疫苗 洛縣達新里程碑

記者王全秀子／洛杉磯報導
洛縣本周達成為居民施打300萬劑新冠疫苗的里程碑。（洛縣縣府提供）
洛縣本周達成為居民施打300萬劑新冠疫苗的里程碑。（洛縣縣府提供）

洛杉磯縣公共衛生局19日公布，當日確診756例新冠肺炎患者，60例死亡。目前有861例患者住院，其中28％在重症監護病房。洛縣本周達成施打300萬劑新冠疫苗的里程碑，洛縣公衛局首席科學官Paul Simon19日表示，目前正在計畫大幅增加疫苗供應，希望最終每周分發100萬劑。

洛縣目前有能力每周大約分發63萬劑疫苗，但由於供應有限，實際上每周分發30萬至35萬劑。洛縣下周僅會得到28萬劑疫苗，而聯邦政府運營的疫苗接種中心將會從藥廠直接得到疫苗。

Simon表示，鑑於疫苗接種工作已經取得進展，正如拜登總統所言，如果4月下旬或5月初的供應量急劇增加，洛縣在控制疫情方面可以快速推進。

為確保為增加疫苗量做好準備，他們已經開始與疫苗供應商建立網絡計畫，將全縣的疫苗接種能力擴大到每周超過100萬劑。拜登總統近日宣布在5月1日前為16歲以上的所有人接種疫苗，他們期待與州政府合作，共同實現這一目標。

但他警告說，「儘管疫苗接種工作有進展，但我們正在進入危險時期」。Simon表示，在歐洲和美國的某些地區，最近病例和住院率再次增加。此外變異病毒傳播仍然是一個主要問題。因此，當務之急是民眾始終堅持使用口罩，保持社交距離，避免大型聚會並延後任何不必要的旅行。

疫苗 洛縣 拜登

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