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每周620起降到58 洛縣遊民染疫數大減

記者李雪／綜合報導

洛杉磯縣公衛局18日報告88例新增死亡和933例新確診的新冠感染病例。遊民人口中的疫情有所下降，當局仍在努力控制遊民中的疫情傳播，此外也在持續檢查商家是否遵守防疫規定。

目前有861例新冠患者住院，其中26％在加護病房。迄今洛縣共有121萬2586例新冠陽性病例，共有2萬2664人死亡。

洛縣遊民病例從12月下旬每周620起的高峰，已下降到本周報告的58起。迄今為止，公衛局已確診了7061例遊民病例，其中194例已死亡。逝世的遊民中，有90人得到庇護，65人沒有庇護，而另外39人庇護狀況不明。

公衛局檢查員每天仍在檢查各大企業是否遵守相關防疫令，並對違規企業開罰單甚至可以勒令歇業整頓。在最近的檢查中，檢查人員注意到許多餐館的佈局未經批准，桌子相距不到八呎，工作人員沒戴口罩，以及零售店沒有在監視的客容量情況。從3月1日到14日，當局共向各大違規業者開出112張罰單。自8月底以來，共開了1219張罰單。

民眾也可在洛縣公衛局網上找到被開罰單不合規的企業名錄。也可通過電話888-700-9995，或在線訪問publichealth.lacounty.gov，向當局匿名舉報企業的不合規和危險情況。

洛縣 庇護 疫情

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