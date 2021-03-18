洛縣衛生：無證移民可以接種 Rite Aid為拒打烏龍道歉

阿拉霍與母親。（ABC 7）

洛杉磯 縣政府公共衛生局表示，民眾不論有沒有合法居留身分，都可以在洛縣施打新冠疫苗 ！

洛杉磯市聖費南度谷居民阿拉霍（Sebastian Araujo）近日在社交平台上喊冤，表示米慎山（Mission Hills）的Rite Aid拒絕為他的媽媽接種新冠疫苗，因為她是無證移民，拿不出駕照或社會安全卡，只能提供外國領事館的證件。阿拉霍強調，此事無關移民身分是否合法，而是攸關性命與防疫，任何人都不應該因為沒有（美國）官方證件而無法接種疫苗。

事實上，根據聯邦疾管局（CDC）的規定，配合接種的各大藥局都不應索取有關年齡、職業或其他相關證件，只不過接種人必須自證，所屬的群體是否在優先接種範圍。CDC強調，如此才能確保無證者不會被拒絕接種，減輕參與藥局與民眾的負擔。洛杉磯縣公衛局長費洛（Barbara Ferrer）也強調，縣府將與藥局確認，重申移民不需要提交任何證明，洛縣事實上也未要求官方證件才能接種。

Rite Aid參與了聯邦與加州的接種工作，因此理應遵守CDC的規定。不過Rite Aid的網站卻要求接種者提供政府核發的證件或社安卡，才能接種疫苗。許多無證移民既無駕照也沒社安卡，因此阿拉霍的貼文才會引發移民團體 的疑慮。

Rite Aid在稍後公布的聲明中表示，他們犯了錯，因為員工要求民眾提供證件核對，是否是已經完成預約的當事人，因為這名女士沒有證明文件，所以才請她離開。但在事件延燒後，Rite Aid已經表示會主動聯絡阿拉霍為他母親接種。