治療第 4 期肺癌 在全球大流行的疫情中堅守希望

被診斷出肺癌的震驚會令人難以接受。 COVID-19 疫情 發展的不斷變化定會對給原本就使人驚惶的窘境帶來更多焦慮。儘管現時對於 COVID-19 尚有許多未解之謎，但有一點我們可以肯定的是 — 肺癌患者應保持希望。目前幫助患者對抗肺癌的多種治療方案，比起過往都有更好的成效。

就此，我們採訪了來自加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）的著名腫瘤 科醫師朱維佳，以了解肺癌診斷和治療技術的進步。

可以請您解釋一下 biomarker 檢測 對第 4 期肺癌患者及其治療有何影響嗎？

如果您被診斷出第 4 期肺癌，了解癌症 的 biomarker 便是您獲得初步診斷後的下一個重要步驟。Biomarker 檢測尋找在基因或蛋白質（如 EGFR 或 ALK）中的生物學變化，從而判斷您的基因或特定蛋白質中是否存在可能導致癌症生長和擴散的突變。醫生利用 biomarkers 檢測的結果來評估您的治療方案，其中可包括標靶療法。第 4 期非小細胞肺癌（non-small cell lung cancer, NSCLC）患者有可能同時對分子和免疫 biomarkers 檢測呈陽性結果。分子 biomarkers 包括有 EGFR、ALK、BRAF、MET、ROS1 和 NTRK，而免疫 biomarkers 則包括有 PD-L1。

簡稱為 EGFR 的表皮生長因子受體是一種常常在非小細胞肺癌亞裔 患者身上發現的 biomarker。有將近 50% 的第 4 期肺腺癌（非小細胞肺癌的亞型）亞裔患者的 EGFR biomarker 檢測呈陽性結果。具有 EGFR 突變的第 4 期非小細胞肺癌患者可採用標靶療法進行治療。

患者對 biomarker 檢測的須知事項有哪些，他們應該向醫生提出什麼問題？

Biomarker 檢測有許多不同的名稱，如突變檢測、基因檢測、分子檢測或基因組檢測。醫生會建議進行 biomarker 檢測以確認您所具的驅動突變是否可被治療。Biomarkers 檢測有兩種方式 — 組織檢測或血液檢測。有可能需要進行兩種檢測來全面診斷您的癌症。在疫情大流行期間，由於需要減少接觸，液體活檢（血液檢測）是其中一種檢測方法， 某些地區可能有上門抽血服務。

舉例說，如果您的第 4 期非小細胞肺癌檢測對 EGFR biomarker 呈陽性結果，便可採用 EGFR 酪胺酸激酶抑制劑（tyrosine kinase inhibitor）標靶療法進行治療。這些療法是每日口服一次的藥丸，專門針對發生突變的 EGFR，即驅使肺癌生長和擴散的因素。如此，標靶療法便有可能為具有 EGFR 突變的第 4 期非小細胞肺癌患者延長癌症無生長或擴散的時間。

對於剛被診斷出肺癌的患者，您有什麼建議？

治療肺癌是一個需要恆心和耐性的漫長過程。在確診第 4 期肺癌後，也許您想立刻展開治療。但我不得不再三強調，如果可以的話務必接受 biomarker 檢測，因為 biomarker 是選擇治療方案的關鍵。對第 4 期肺癌的完整診斷應包括 biomarker 檢測。任何第 4 期肺癌患者都應該向醫生詢問他們的腫瘤是否已進行了 biomarker 檢測，以及他們可能具有哪種 biomarkers。面對艱難挑戰，知識可以發揮力量。

如果您有興趣了解更多關於肺癌及其治療方案，可上網到www.TreatYourLungCancer.com/ch

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