BMI>40者 加州開放新冠疫苗接種

加州BMI超過40的民眾可開始接種疫苗，而舊金山居民BMI只要超過30就可接種。（Getty Images）

從3月15日起，加州 16歲到64歲殘障人士和患有特定十種嚴重健康疾病的民眾，可開始接種新冠疫苗 ，包括嚴重肥胖 症（severe obesity）。

加州15日起可以開始接種新冠疫苗的十種嚴重健康狀況包括：癌症、慢性腎臟病第四期或以上、慢性呼吸系統疾病、唐氏症、器官移植導致的免疫系統衰退、妊娠、鐮刀型紅血球病（Sickle-cell disease）、心臟疾病（如心臟衰竭、冠狀動脈疾病或心肌病變）、嚴重肥胖症和第二型糖尿病。

根據美國疾病預防與管制中心（CDC）的定義，身體質量指數（body mass index，簡稱BMI）超過30即為肥胖症，超過40則為嚴重肥胖症。舉例來說，一個體重250磅、身高5呎6吋的人的BMI即為40。

加州現在只允許BMI超過40的民眾接種疫苗，但舊金山進一步放寬限制，居民BMI只要超過30就可接種。這個差異讓部分民眾感到困擾，因為民眾上加州My Turn網站預約接種時，My Turn會要求民眾勾選符合哪一資格選項，肥胖症選項寫明BMI為40或40以上。

由於BMI是以公斤（體重）和公尺（身高）來計算，CDC特別在網站上提供美國民眾一個可以輸入磅和呎的工具來計算BMI。

CDC指出，患有肥胖症的民眾感染新冠肺炎的風險比一般人高，住院風險更是一般人的三倍。肥胖症也可能造成免疫功能受損、降低肺活量，導致呼吸更困難。