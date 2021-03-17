南加河濱、范杜拉縣晉紅級 多個行業可重啟

河濱縣16日進入紅色級，限制措施放鬆，但縣府依舊提醒民眾遵守避疫措施。（官方網站）

南加州 繼洛杉磯縣、橙縣、聖伯納汀諾縣疫情從最嚴峻的紫色進入次嚴重的紅色級後，河濱縣（Riverside County）、范杜拉縣（Ventura County）也因新冠肺炎入院病患減少，將進入限制較寬鬆的紅色級。范杜拉縣發布聲明，本周三（17日）進入紅色級別；河濱縣則於16日（周二）進入紅色級。

據ABC7報導，河濱縣於上周依據州調整感染率降至每10萬居民8.3例，3月第一周該比率則是每10萬居民11.3例。按照縣及州府規定，感染率下行趨勢，也相應取消了對年輕人及成人運動的一些限制，還有恢復面對面教學。河濱縣曾在2020年9月中至10月中，因疫情趨緩升入紅色級。但由於之後感染數激增，重返最嚴重紫色級。該縣上周檢測 呈陽性比例是4.1%，是2020年10月初以來最低。3月初第一周檢測陽性比例是5.8%。

進入紅色級後，包括健身館、動物園、展覽館、電影院、宗教場所及其它設施在限制容量前提下重啟室內服務。河濱縣縣政委員會主席Karen Spiegel表示，限制措施放鬆，但依舊提醒民眾遵守避疫措施。公衛局官員表示，按照加州公衛局規定，在接種疫苗 方面，年長者依然是重點，但其它符合資格人士包括醫院員工、應急人員、食品服務、教師及農業工人等也符合資格。

據加州公衛局規定，自16日開始，有基礎病的18歲至64歲居民、殘障人士開始施打疫苗。可以通過訪問接種疫苗網站www.rivcoph.org/COVID-19-Vaccine暸解相關接種事宜，或致電211尋求協助。