洛縣疫情減緩 橙色級別在望

正值新冠疫情洛縣居家避疫一周年，洛縣16日疫情持續減緩，人們已可享受更多的室外活動。（記者張宏／攝影）

正值新冠疫情洛縣 居家避疫一周年，洛縣16日疫情持續減緩，新增確診病例為318例，新增死亡人數52人。目前每日每10萬人確診為4.1例，比上周低1.1例。洛縣的疫情級別也降至次嚴重的紅色，現在餐廳堂吃、電影院、健身房等室內場所都在本周開放。

如果疫情傳播速度持續減緩，連續兩周達到每日每10萬人3.9確診例，那將會進入橙色級別。橙色意味著除了能提高室內容納人數比例，酒廠和酒吧等場所也能重新開放。加州 的整體疫情蔓延速度都在下降，聖地牙哥和河濱縣都在16日進入紅色級別，截至16日，全美只有11個州的58個縣仍在限制最嚴格的紫色層級中苦苦掙扎。

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，降低層級等同於可恢復越來越多的日常活動，更多人回到學校，能夠以越來越多的精力和更加樂觀面對未來。

16日也是洛縣發布首個疫情公共衛生命令的周年紀念日。一年前該命令禁止公開集會並關閉包括餐廳和酒吧在內的人們之間緊密互動。去年的19日該縣發布了正式的居家避疫令，要求人們留在家裡，除非必要行業和日常基本需求。

洛縣縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda Solis）表示，去年的種種宛如昨日，對洛縣來說，當時真的是一個非常焦慮的時期，超市雜貨店門前居民排起了長隊，人們待在家裡，不知道什麼時候能看到親朋。

縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，去年發生疫情以來，當時沒有足夠的訊息，也不確定前方的道路，現在洛杉磯縣正在恢復。更多企業可以重開，允許的活動也更多，許多孩子要回去學校。洛縣本周進入紅色級別，室內餐飲可恢復25％容量的堂吃，餐廳內部桌子之間距離必須有8呎。且要求保持通風，餐廳服務員建議佩戴更高等級的N95或KN95面罩，或雙重口罩。