角聲醫療中心 可打電話中文預約疫苗

參加記者會的官員合影。（記者王若然／攝影）

基督教角聲醫療中心（Herald Christian Health Center）與洛縣 府和城市合作，目前已完成疫苗 接種逾1萬針，符合條件的民眾可到角聲醫療中心官網預約疫苗，或撥打中文熱線626-557-5360。

影音來源：記者王若然

角聲根據洛縣政府規定，目前為食品行業人員接種。從本周開始，角聲開始施打嬌生疫苗。還有少量莫得納疫苗為第二針劑施打者預留。預估接下來幾周，大部分疫苗都將是嬌生疫苗。

聖蓋博 谷華人區一些人不懂英文，甚至沒有電腦，預約疫苗很不方便，角聲社區中心伸出援手，設立疫苗預約熱線，民眾可以打電話用中文預約。角聲社區中心有100多位志工幫助民眾預約疫苗，包括志工主動去各大超市、老人中心、餐廳幫助預約。

角聲醫療中心除了在羅斯密（Rosemead）和聖蓋博（San Gabriel）有辦公室，在羅斯密社區中心、天普市社區中心、蒙特利公園市社區中心、亞凱迪亞也都設有疫苗站。

出席記者會的地方官員包括洛縣政委巴格、聖蓋博市市長Denise Menchaca、華裔市議員丁言愉、廖欽和、卜君毅、羅斯密市市長Sandra Armenta，天普市市長喻穎章（Vincent Yu），蒙特利公園市市長饒影凡，亞凱迪亞市市議員鄭博仁等。