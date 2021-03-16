居家避疫滿周年 洛縣疫苗接種擴至清潔工、遊民

洛縣疫苗接種資格擴大至基礎病患者，有民眾擔心「插隊」現象可能增多。（資料圖片）

南加洛杉磯縣15日開始，實施疫情 較緩和的紅色級別限制新規，也迎來縣域首個居家避疫令實施一周年，標誌當地疫情進入一個新的發展階段。

除了基礎病患者，遊民也在15日開始疫苗 符合接種資格，其他保管人員/清潔工、公共交通人員及基礎地勤人員也都要開始接種。這些人總數也有百萬之眾。本周洛縣 會獲得26萬劑疫苗，其中70%用於接種第一劑，30%用於第二劑注射。疫苗供應數量仍顯不足。

由於洛縣新冠肺炎疫情數據持續下降，當天符合州府規定標準，縣域餐館、電影院、健身中心重啟。16日是洛縣2020年第一次實施居家避疫令的紀念日。縣政委員會現任主席蘇麗絲表示，當天洛縣實施強制居家避疫令，洛縣陷入極大焦慮。民眾到超市搶購，出現恐慌，但因為居家避疫令，人們在家中避疫，也擔心自己的親人安危。現在看來，就像發生在昨天一樣。

同時，新冠疫苗接種範圍擴大至基礎病患者，給疫苗接種帶來新挑戰。由於並未硬性要求接種者需攜帶患病證明文件，對於可能出現的「插隊」（line-jumpers）現象有更多擔憂。

15日，洛縣新增新冠肺炎感染者420餘例，死亡新增六例，總計感染者超過121萬例，死亡2萬2400多例。相關疫情主要數據仍持續下降，或許有上周末延遲報告部分。當天新冠肺炎病患降至865例，其中241例在加護病房。