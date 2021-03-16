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CVS疫苗接種點再增119家 華人區分店多

記者啟鉻╱綜合報導
更多CVS連鎖藥店加入施打疫苗。（官方臉書）
更多CVS連鎖藥店加入施打疫苗。（官方臉書）

CVS連鎖藥店擴大在加州施打疫苗的分店數量，又有119家分店加入提供民眾接種疫苗，其中有部分分店位於華人較多城市，如洛杉磯縣的阿罕布拉（Alhambra）、巴沙迪那（Pasadena）、西科汶納（West Covina）和蒙地貝婁（Montebello）。

這是在原來167家CVS連鎖藥店基礎上再增加參與的分店，將使在加州施打疫苗的CVS連鎖藥店總數達286家。符合資格接種疫苗民眾，包括65歲以上年長者、醫護人員、應急服務人員、食品及農業工作者、學校教職員及兒童看護。需要預約接種疫苗，可至www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine；或致電客服電話：800-746-7287；

提供接種疫苗的CVS藥店分布在洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、聖地牙哥、聖塔芭芭拉縣及范杜拉縣等地。現在已經開放預約的藥店所在城市，尚有鮑爾溫公園、科洛納、科汶納、唐尼、Gardena、長堤、洛杉磯、諾瓦克、Oxnard、畢柯立維拉、庫卡蒙加牧場、河濱、聖伯納汀諾、Santa Clarita 、South Gate、 Sylmar、范杜拉、西科汶納、惠提爾等地。

據報導，CVS連鎖藥店及其它提供接種疫苗藥店，由聯邦直接提供疫苗，然後分發到各個施打地點。加州其它提供接種疫苗的商家，還有Albertsons、RitAid、Pavilions、Ralphs等的藥局。

疫苗 加州 洛杉磯

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