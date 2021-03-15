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堂食恢復看到復甦曙光 華人業者：幸福來得太突然

記者張宏／洛杉磯報導
上海灘兩家餐廳14日已打掃布置完畢，就等15日開放堂食。（讀者提供）
上海灘兩家餐廳14日已打掃布置完畢，就等15日開放堂食。（讀者提供）

洛杉磯縣將於3月15日周一恢復堂食，有華人餐飲業者表示，「幸福來得太突然！」雖然猜測未必會出現報復性消費，但總算看到復甦曙光。

隨著新冠疫情見緩，洛縣政府宣布餐廳15日恢復堂食，但客容量限制在25%。聖蓋博谷華人餐廳聞訊，紛紛招兵買馬和打掃清潔，每個餐廳都有各自恢復堂食的時間表，有的是打算15日準時開放堂食，有的餐廳則要等員工全部打完疫苗第二針才開始開放堂食。

上海灘兩家餐廳14日已打掃佈置完畢，就等15日開放堂食。老闆鹿強表示，他們一直在準備，巴不得這一天來臨。所以12日得到消息後，很快部署人力。員工基本隨叫隨回，很少有叫不回來的。但現在最難找的是洗碗工，因為很多西裔都在拿失業補助，收入比洗碗掙得多。之前因為只外賣，洗碗的人力就省了，但現在恢復堂食，每天碗的數量不得了。幸虧他專門讓獵頭去找，終於在最後時刻兩個店的人手都夠了。其他方面，還沒打算配備很多，因為現在規定是25%的容量，不是100%。

鹿強表示，他不認為馬上有報復性消費，因為現在沒有什麼節日，往年3、4月是報稅季，是一年最淡的季節。最先回來的應該是請客要包房的客人，這兩天來訂房都是生意關係或朋友關係的人，他們因為疫情很久沒聚會和碰頭，現在開放堂食會找時間聚會。現在餐廳員工都已打了第一針疫苗，開放堂食也會保證每天消毒，有專職人員在每桌客人走後消毒，且餐廳鋪桌布，走一批換一批，不存在重複使用的問題。

羅蘭岡的大舍私廚也在15日準時開放堂食，且為吸引客人會推出台灣正夯的湯品和台灣特色大菜。老闆陳女士表示，他們15日準時開放堂食，現在餐廳員工都基本打了疫苗。營業也會注意控制在70到80人，盡量把餐廳的座位弄少一些。剛開始不會有那麼多人進來，要慢慢來，所以不會一下就配足全部人手。因為現在人力也很貴，要看生意狀況。

她表示，餐廳換了新菜單，選擇的都是比較適合堂食的菜。屆時會出一個燉盅，是在台灣很火的燉湯，如養生雞湯等。每人一盅，一盅單點大概4.99元，如跟著菜一起點只需加一元。還有比較適合宴席的新菜，如龍蝦沙拉、桂花螃蟹或者烏龍螃蟹等，需事先預定。

888海珍餐廳的經理Lucky表示，12日晚上才接到衛生局通知，很突然完全沒準備。之前以為至少要到4月1日才會開放，幸福來得太突然！為了準備迎接堂食，他們15日重新洗地毯和佈置餐廳，預計16日開放堂食，真是等不及了。

也有餐廳比較謹慎，像那家小館計劃3月25日才開放堂食，原因是要等全體員工打完疫苗第二針，這樣更加穩妥。(相關報導見B2頁)

上海灘兩家餐廳14日已打掃布置完畢，就等15日開放堂食。（讀者提供）
上海灘兩家餐廳14日已打掃布置完畢，就等15日開放堂食。（讀者提供）

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