什麼是紅藍／白卡 專家線上解析

「海外中國國民黨聯盟」舉辦「什麼是紅藍／白卡，美國的醫療保險知多少」公益講座。（視頻截圖）

為幫助退休及面臨退休的僑胞更多了解對於自身健康及權益有重大影響的醫療保險 ， 「海外中國國民黨聯盟」13日在線舉辦「什麼是紅藍／白卡，美國的醫療保險知多少」公益講座，指導民眾提早計畫與準備。

退休及面臨退休的人士不能沒有一個好的醫療保險。在美國生不起病，代價可能是一棟房子， 甚至是一生的積蓄。到底哪些人有資格加入聯邦耆英健保計畫（Medicare，俗稱紅藍卡 ）？南加保險代理「AGA Insurance Agency」耆英健保專員Gary Wang介紹，首先必須是65歲以上美國公民 ，或持綠卡並在美國住滿五年以上者，或是65歲以下患有某些疾病者，患有末期腎臟病者。

而紅藍卡健保項目包括住院（Hospital，俗稱Part A），以及門診和一部分檢驗抽血的部分（Medical，俗稱Part B），可是原始紅藍卡只有80%承保，因此可以透過入網HMO，或是買Supplement，補充不承保的20%部分，從而可以完整紅藍卡承保。由於每年承保部分都有改變，聯邦每年給予民眾10月15日至12月7日之間調整，選擇適合他們的補充部分，做計畫改變等。

另外他也提及白卡（Medi-Cal）可以幫忙負擔20%紅藍卡沒有承擔的部分。但加州政府針對白卡規定，55歲以後用的白卡福利，雖然當時不會有什麼影響，但使用者過世後，政府會向遺產受益人追討。