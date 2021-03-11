像治流感簡單？口服藥莫納皮拉韋藥效 醫界有振奮有保守

黃重德對於新藥莫納皮拉韋的出現持保守態度。（黃重德提供）

德國製藥公司默克（Merck）與美國公司Ridgeback Bio合作研發的新冠病毒口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir），產生了令人鼓舞的試驗數據，有望成為醫治新冠肺炎 患者的特效藥。華裔傳染病學專家江華認為，該新藥將是醫學界革命性的突破，如果接下來的三期臨床實驗證明其療效和安全性，今後治療新冠有望與治療流感 一樣簡單。

新藥莫納皮拉韋目前處於第二期臨床試驗階段，默克近日在與傳染病專家的一次會議上說，二期臨床試驗測試了202名出現新冠感染症狀的非住院患者，口服莫納皮拉韋治療五天後，病毒載量顯著下降。

有別於其他藥物攻擊病毒表面的刺突蛋白，莫納皮拉韋可攻擊新冠病毒內部用於自我繁衍的部分，從而抑制病毒繼續增生。實驗中的莫納皮拉韋可望治療在家的患者，有部分傳染病學專家形容，其角色類似治療流行感冒的特敏福（Tamiflu）。

美以美醫院醫學博士江華表示，新藥莫納皮拉韋若在接下來的三期臨床實驗中，證明其療效和安全性，今後治療新冠有望與治療流感一樣簡單。他解釋，莫納皮拉韋是口服藥，治療手段非常方便，患者在家就可以服用。「新冠病毒這一年來之所以這麼嚴重，主要原因是沒有藥物能儘早治療。口服藥的出現會把新冠病毒扼殺在搖籃裡，患者的症狀就不會像現在這樣嚴重了，民眾也不會那麼恐慌。」

新冠疫情爆發一年多，目前治療方法仍然有限，政府僅授權使用瑞德西韋 （Remdesivir）。江華說，瑞德西韋如果儘早使用效果非常好，但因為它是靜脈注射藥不那麼方便，很多到醫院就診的新冠肺炎患者，都已不處於早期感染階段，這時候再靜脈注射瑞德西韋就不是很有效。所以莫納皮拉韋口服藥的出現讓人非常振奮。

江華介紹，莫納皮拉韋自去年5月開始研發，針對治療流感病毒。後來發現對抑制新冠病毒有效，現在二期臨床研究結果的好消息是在2021「逆轉病毒和機會感染會議」（CROI）年會上報告的，這個科學論壇可信度比較高。

南加大醫學院流行病學專家黃重德，對於新藥莫納皮拉韋的出現則持保守態度。他說，到目前為止，醫學界已研發了180多種治療新冠肺炎的藥，但真正被證實有效的只有一種瑞德西韋（Remdesivir），而且療效也不那麼顯著。因此現在就說莫納皮拉韋會成為治療新冠肺炎的特效藥，還為時過早。

黃重德解釋，一款藥物被批准推向市場，通常需要經過三期臨床試驗階段，主要區別在於試驗人數多少。第一個階段是對100人左右試驗，第二個階段是對上百人至1000人試驗，第三個階段是對上千人至1萬人試驗。

黃重德說，目前莫納皮拉韋這款新藥還處於二期臨床試驗階段，雖然試驗數據讓人鼓舞，但是否真正有效，只有等到第三期臨床試驗結果出來才能確定。

莫納皮拉韋的首席研發者、醫學教授William Fischer說，莫納皮拉韋用於治療早期的新冠肺炎患者，將更快降低患者體內的病毒載量。如果能得到更多的研發支持，莫納皮拉韋可能會對全球公共衛生健康產生重大影響。

此外，默克還正在研究另一種名為MK-711的新冠肺炎口服治療藥物。該公司在1月曾表示，使用MK-711進行臨床試驗的初步結果表明，中度至重度新冠肺炎住院患者的死亡或呼吸系統疾病風險降低了50％以上。