疫期蟄居4影響 年輕人健康需關注

研究報告指出，新冠疫情讓年輕人蟄居現象愈來愈嚴重。（Getty Images）

新冠疫情 使年輕人「蟄居」現象愈來愈嚴重。美國國家生物技術資訊中心（National Center for Biotechnology Information）的報告指出，年輕人比其他年齡層的人，更容易遭受失業的打擊。在離開就業 市場和教育系統一段時間後，年輕人比其他群體更容易感到依賴、孤獨、被邊緣化、增加毒品使用、產生自殘或自殺的行為。

為遏阻新冠病毒的傳播，世界各國都採取許多公共衛生預防措施，例如隔離、保持社交距離 、關閉學校等。這些措施造成的社會和經濟後果，會導致商業倒閉、失業和與債務有關的家庭暴力。

報告表示，日本以「蟄居」（hikikomori，或長期社交退縮）一詞來形容因失業或失學、長期與社會隔離的年輕人。「蟄居」一詞的出現，可以從兩個較廣義的角度來解釋。第一、從臨床的觀點來看，「蟄居」與多種精神疾病同時存在，例如適應失調、與焦慮有關的失調和重度憂鬱症。第二、非臨床觀點認為，隨著世界愈來愈全球化，年輕人面對比過去更激烈的教育和就業競爭，他們從兒童時期就被迫加速學習發展，導致社交退縮。

報告認為，新冠疫情可能對「蟄居」現象產生四種影響。

第一、社交距離和隔離可能讓人感到恐懼、挫折或無聊，導致產生創傷後壓力症候群。學校長期關閉可能會對學生造成精神上的負面影響，逃學和輟學的學生人數可能因此增加。

第二、在全球失業率將上升的預期情況下，在新冠疫情爆發前，就已在就業市場中處於弱勢的年輕人，和那些即將從學校畢業的學生將更難找到工作，導致他們進一步發展自我隔離和社交退縮行為。

第三、受到不斷上升的失業率影響的不僅是年輕人，還有家庭成員。不過，目前還不清楚因為疫情剛失業的家長，對他們的年輕子女會產生哪些負面影響。

第四、這是較正面的一點。由於許多人經歷了許多個月的社交隔離，他們對「蟄居」現象會有較多體認，比較能同情退縮的年輕人，這對社區未來的「蟄居」社會工作發展有利。

報告結論表示，從長遠來看，對年輕人的心理健康進行投資，是最具成本效益的作法。報告建議，應該創造更多有薪或無薪的工作機會給年輕人，任何維護年輕人權利的活動，都應該讓年輕人親自參與，同時給予相應的報酬。