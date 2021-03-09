洛縣確診僅880人 最快下周「紫轉紅」

洛縣雖然現在允許進行戶外用餐，但仍禁止餐館在戶外打開電視機。（本報檔案圖）

洛杉磯縣8日新增新冠確診案例880例、死亡人數新增13例。洛縣 衛生局宣布，得益於病例數減少和加州 疫苗接種做出的改變，洛縣準備最早在下周進入州府對新冠疫情 重啟指導藍圖中，限制較小的「紅色」層級，但何時開放餐館室內用餐還不確定。

但洛縣是否會批准，紅色層級中允許的商業全部重新開放，如開放室內用餐，目前尚不清楚。從疫情最嚴重的紫色級別轉變為紅色，將讓洛縣能因此提高零售場所的客容量限制，且重新開放室內餐飲、健身中心和電影院。但是，洛縣可不受州指導方針的約束，繼續施加更嚴格的規定。

儘管洛縣目前允許在紫色級別進行戶外用餐，但仍禁止餐館在戶外打開電視機，以防止體育迷聚會。但加州對餐館沒有這種限制。洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）8日表示，儘管洛縣致力於實施紅色層級為7至12年級學生重啟面對面課程的要求，但目前她還在與縣政委員會討論，其他行業室內重新營業的問題。

她認為，開放室內用餐存在傳播病毒的高風險，計畫在州政府允許的範圍內，在洛縣進行明智且安全的重新開放。研究發現，餐廳內用餐與病毒確診增加有關，解除限制後的60至100天後會導致死亡率上升。