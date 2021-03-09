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洛杉磯縣長堤市 開始為年輕殘障者打疫苗

記者邵敏／洛杉磯報導
長堤市8日開始為16歲至64歲殘障人士接種新冠疫苗(unsplash.com)。
長堤市8日開始為16歲至64歲殘障人士接種新冠疫苗(unsplash.com)。

自設公共衛生局的洛杉磯縣長堤市（ Long Beach）已獲得加州政府許可，從8日開始，為16至64歲身體殘障和健康有狀況的人士接種新冠疫苗。南加其他各縣則要從3月15日起，才開放給這個群體接種新冠疫苗。

「我們很高興有能力為年輕的殘障人士接種疫苗。」長堤市長賈西亞（Robert Garcia）說，「我們會立即將這個群體的疫苗接種優先權，下發給診所和上門服務機構。」

長堤市是加州最早開始為65歲以下身體殘障和健康有狀況的人士接種疫苗的地方之一。目前，該市已為超過3萬5000名居民接種疫苗，其中66％的老年人已獲得接種，全市疫苗接種比例超過16％。

從本周一開始，長堤市身體殘障和健康有狀況的人士，可以去長堤大會堂（Long Beach Convention Center）接種，開放時間為上午11時至下午5時，無需預約，但必須出示殘障證明文件，譬如放在車上的殘障標誌（Placard）或是醫師證明。此外，還需要提供長堤市居住證明，例如水電費帳單或駕駛執照等。

如果想獲取更多信息，可以訪問longbeach.gov/COVID19，也可以致電長堤市疫苗中心，聯繫電話：562-570-4636。

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