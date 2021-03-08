醫師林榮松談新冠：台灣防疫太厲害 建議有疫苗就打

林榮松主講介紹新冠疫情。（視頻會議截圖）

大洛杉磯台灣會館7日首次舉辦線上生活座談，第一線麻醉科醫師林榮松講解新冠肺炎下他的心路歷程，以及在疫情 期間回台兩趟的經歷，並比較台美的防疫工作，對新冠疫情前景的看法，與「武漢 肺炎」對美國 及台灣的得與失。

林榮松堅持用「武漢肺炎」代替新冠肺炎。他解釋，是因為「這個名字一聽就懂」，因為「嚴重急性呼吸系統症候群冠狀病毒2」名字太長，連他都念不好。而因為中國抗議、WHO對中國好，所以才改名。他認為用地名來命名病毒很常見，「可能是自己心裡有鬼，才叫人家不要用」。他表示這樣的稱呼應該沒有歧視味道，只是為了更清楚。

不少聽眾擔憂疫苗的副作用、有效性以及是否會有長期副作用。他建議若有疫苗就打，「中獎」再後悔就來不及了，且至今這麼多人接種疫苗，沒有任何一例死亡是和疫苗直接相關，因此民眾不必擔心。

他回顧，去年初武漢在疫情時建立方艙醫院，只要發燒，都沒有檢測就會被「抓進去」，「在裡面自生自滅」，他表示去年1月23日武漢封城時只關了900萬人，因為有500萬人趕在封城前逃出去了。他表示去年2月4日在台灣會館辦講座時，連專家都不知道疫情會到什麼程度，不過他當時就覺得，因為武漢放了500萬人出去全世界各國，可能不會這麼簡單，果然疫情持續很久。

他認為，當時美國衛福部長低估了疫情，現在美國疫情全球最糟，死亡人數比二戰、韓戰、越戰的死亡數加在一起還多。這是因為對病毒認識不深，對過去SARS以及流感的刻板印象，以為病毒怕熱到夏天就可解決，以及WHO的失職、美國總統選舉的政治考量影響防疫工作等原因。

他回顧，去年初去印度錫金義診，之後回台，3月17日幸運地趕在封鎖之前入境美國，不然就要被隔離。之後又在疫情中回台兩次，感覺台灣防疫太厲害，不僅有用手機定位人在那裡，三個政府部門包括警察都在監看人在哪裡，做到滴水不漏。

林榮松表示，他作為一線醫師，每天最大的痛苦是戴N95口罩，因為呼吸很辛苦。他感慨，一開始真的不會料到加州會有這麼一天，在今年1月疫情最嚴重的時候，他所在的醫院ICU早滿了，但還是不斷有病人送進來。院方只能將急診室改為ICU，再將外面的停車場改為急診室。停車場旁邊放著冷凍貨櫃，因為死亡人數太多，真的沒有辦法收容，所有可以收的地方都收滿了。他表示，「沒有想到在他眼前看到，真的感到美國醫療崩潰的惶恐」。