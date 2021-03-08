旅遊免檢疫 夏威夷推疫苗護照

夏威夷正開發疫苗護照，允許遊客省去檢疫。(Getty Images)

已經接種了新冠疫苗 的人，若欲前往夏威夷或在夏威夷島嶼間旅行，可能變得更容易。根據夏威夷當地媒體報導，夏威夷州 正在為已經完成接種兩劑疫苗的民眾，開發「疫苗護照系統」，為他們提供電子代碼，以方便他們在島嶼間旅行，可以省去十天強制性檢疫時間。

夏威夷副州長格林(Lt. Gov. Josh Green)透露，這項計畫於3月1日啟用，首先以夏威夷州必要行業工作者(essential workers)為對象施行，之後才擴展到包括一般大眾及遊客。格林期望，在4月1日之前，夏威夷州所有接種疫苗的居民，皆能在島嶼間旅行。他補充說，這個方法將有助於非常快速恢復經濟，可望於秋天就可見到遊客大量增加。

夏威夷州期望未來將每日遊客人數增至2萬2000人。相較之下，2019年5月時的遊客人數為每日2萬6885人至3萬5487人之間。今年2月份前兩周的每日遊客人數為5495人至1萬4732人之間。

儘管提出疫苗護照計畫，格林也重申，對鬆綁接種新冠疫苗者的旅遊限制，仍將繼續持審慎態度。他表示，將等待讓科學來告訴我們，接種疫苗者不會帶原病毒，最重要的是，不會將病毒傳染給他人。若現在就說接種疫苗者可以全然放寬自由旅行，是不負責任的說法。

截至目前為止，夏威夷已有超過26萬人施打了疫苗。格林估計，在疫苗護照計畫開始前，預計超過40萬名夏威夷居民接種疫苗。他認為，這將是夏威夷州疫苗護照計劃進行的確切時間表。之後在某個時間點上，才會開始考慮進行針對國際旅行的相關配套措施，因為仍不願意讓病毒株進入夏威夷社區。